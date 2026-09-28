¿Tu bitcoin está protegido? La oferta que "desaparece" ya supera a nueva oferta minada

Por: Revistaeyn.com

Cada día que un inversionista latinoamericano posterga su plan de sucesión para sus bitcoin, aumenta el riesgo de perderlos para siempre.

Según datos de Glassnode y Fidelity Digital Assets, más de 566 BTC "envejecen" diariamente hacia la oferta ancestral (inactiva por más de 10 años), superando los 450 BTC que producen los mineros tras el halving de 2024. (NdeR: un halving es un evento programado en el código de la red que reduce a la mitad la recompensa que reciben los mineros por validar las transacciones y crear nuevos bloques. Ocurre cada 210.000 bloques minados, lo que equivale aproximadamente a cuatro años).

La oferta circulante efectiva ya se ubica entre 15,8 y 17,5 millones de monedas, muy por debajo de los 20 millones del protocolo, por contraseñas olvidadas, discos duros descartados y herencias sin resolver.

Las probabilidades de recuperación varían: las pérdidas por error de custodia pueden reaparecer, las de wallets de quema son irrecuperables, y el 1,1 millón de BTC de Satoshi Nakamoto sigue inmóvil hace más de una década.

A medida que la adopción de bitcoin continúa creciendo en América Latina, tanto como vehículo de ahorro para individuos como activo de tesorería para empresas, la falta de planificación hereditaria y de buenas prácticas de custodia representa un riesgo que muchos inversionistas aún subestiman.

Esto refleja una tendencia regional más amplia: cada vez más personas ingresan al ecosistema de Bitcoin sin comprender del todo los riesgos asociados con la autocustodia.

"La historia más interesante del cripto en América Latina no es el precio, sino la utilidad. Bitcoin se está convirtiendo en infraestructura cotidiana para pagos, ahorro y remesas. Escalar eso de forma segura significa resolver el único problema que la autocustodia no puede resolver a escala poblacional: una clave perdida es dinero perdido para siempre. La custodia calificada elimina ese punto único de falla, de modo que el crecimiento descansa en la confianza, no en el heroísmo individual", explica Luis Ayala, Director General para América Latina de BitGo.

Recomendaciones para evitar la "pérdida" de bitcoin:

● No depender de un solo dispositivo o contraseña. Guardar copias de respaldo de las claves en al menos dos ubicaciones seguras y distintas.

● Documentar un plan de sucesión claro, con instrucciones de acceso que una persona de confianza o un abogado pueda ejecutar en caso de fallecimiento o incapacidad.

● Evitar anotar claves privadas en dispositivos conectados a internet o en la nube sin cifrado.

● Revisar periódicamente que las billeteras de hardware sigan siendo compatibles y funcionales, y reemplazarlas antes de que fallen por obsolescencia.

● Considerar servicios de custodia calificada para montos significativos, en lugar de depender exclusivamente de la autocustodia individual.

Bitcoin ya ocupa un lugar firme como activo de largo plazo tanto en portafolios institucionales como personales en toda la región, lo que plantea una pregunta práctica: cómo proteger esa inversión.

Según lo enfatiza BitGo, trabajar con custodios calificados que gestionan profesionalmente las claves privadas, la continuidad operativa y la transición patrimonial, ha dejado de ser un lujo para inversionistas sofisticados y se ha convertido en un requisito básico para cualquiera que quiera evitar contribuir, sin quererlo, a la escasez de Bitcoin.