Turismo 2026, crecer ya no es suficiente: entonces, cuál es el siguiente nivel

Por: Jaime García (Director de Impacto y Sostenibilidad de INCAE Business School)

Hace una semana, el World Economic Forum presentó una nueva edición de su Travel & Tourism Development Index 2026, elaborado en colaboración con Zurich Insurance Group. Es la décima edición de una iniciativa que comenzó en 2007 y que hoy analiza 110 economías a través de 17 pilares, para entender qué tan preparadas están para desarrollar un turismo competitivo, sostenible y resiliente.

El reporte llega cuando el turismo mundial ya dejó atrás la conversación sobre la recuperación pospandemia.

En 2025 se registraron 1.520 millones de turistas internacionales, la contribución total del turismo a la economía mundial alcanzó un récord de US$11,6 billones y el sector sostuvo 366 millones de empleos, aproximadamente uno de cada nueve puestos de trabajo en el planeta. El gasto de los visitantes internacionales llegó a US$2,02 billones.

La pregunta ya no es solamente cómo hacer crecer el turismo, sino cómo convertir ese crecimiento en prosperidad para los países, los destinos y, especialmente, las comunidades que los habitan.

Entre 2024 y 2026, el 92% de las 110 economías evaluadas mejoró su puntuación y el promedio mundial aumentó 2,1%, el avance más rápido desde 2019.

Japón ocupa ahora el primer lugar, seguido por Estados Unidos, España, Australia y Francia. Nueve de los diez primeros puestos corresponden a economías avanzadas; China es la única excepción.

Sin embargo, crecer no significa que todos los problemas estén resueltos. Tres de cada cuatro economías perdieron competitividad en precios durante los últimos dos años. Persisten brechas de talento, inversión e infraestructura y aumentan las presiones sobre vivienda, servicios públicos y recursos naturales.

Más importante todavía: el WEF advierte que más visitantes y más gasto no se traducen automáticamente en mayores beneficios económicos y sociales.