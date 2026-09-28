Thales y COCESNA implementarán sistemas en Aeropuerto del Pacífico en El Salvador

Por revistaeyn.com
Thales y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) firmaron un acuerdo para la instalación de un sistema de radioayudas a la navegación aérea en el nuevo Aeropuerto Internacional del Pacífico, en El Salvador.
El proyecto contempla la incorporación de un sistema DVOR (Doppler VHF Omnidirectional Range) DME (Distance Measuring Equipment) de Thales y constituye el primer proyecto del programa regional de renovación de sistemas de navegación aérea impulsado por COCESNA.
La solución combina capacidades de navegación y medición de distancia para proporcionar referencias precisas a las aeronaves durante diferentes fases del vuelo. Como parte del sistema, Thales instalará el DME de quinta generación, diseñado para ofrecer una guía confiable y resiliente en operaciones en ruta, aproximación y áreas terminales.
Su arquitectura permite su integración con otros sistemas de radioayudas como CVOR, DVOR e ILS y facilita su adaptación a distintas configuraciones de infraestructura de navegación aérea.
La futura implementación en El Salvador se enmarca en una relación de más de 25 años entre Thales y COCESNA, durante los cuales Thales ha proporcionado diversos sistemas y tecnologías para apoyar la navegación aérea y la gestión del tráfico aéreo en la región. Thales está presente en Centroamérica y el Caribe desde hace más de 40 años.
En 2024, Thales aseguró un contrato para la modernización de sistemas de radioayudas en Belice, Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
“La implementación del sistema DVOR DME en el nuevo Aeropuerto Internacional del Pacifico de El Salvador representa un paso importante en nuestra colaboración con COCESNA y con El Salvador, y reafirma nuestro compromiso de aportar soluciones que contribuyan a unas operaciones aéreas más seguras, eficientes y resilientes en la región”, asegura Paul Dambier, Director Comercial de Thales para Centroamérica y el Caribe.
El DME de quinta generación incorpora una nueva arquitectura electrónica que reduce el peso y el consumo energético del sistema, adaptándose a la evolución de los requerimientos operacionales de la aviación moderna.
Con más de 1.500 sistemas DME de Thales desplegados a nivel mundial, esta solución incorpora la experiencia de la compañía en sistemas de navegación y gestión del tráfico aéreo para contribuir a una navegación más segura, eficiente y preparada para las necesidades futuras del sector.