Thales y COCESNA implementarán sistemas en Aeropuerto del Pacífico en El Salvador

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La tecnología de sistema de radioayudas a la navegación contribuye a optimizar la eficiencia operacional y a aumentar la seguridad y capacidad del espacio aéreo, tanto en ruta como en áreas terminales.

Por revistaeyn.com Thales y la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) firmaron un acuerdo para la instalación de un sistema de radioayudas a la navegación aérea en el nuevo Aeropuerto Internacional del Pacífico, en El Salvador. El proyecto contempla la incorporación de un sistema DVOR (Doppler VHF Omnidirectional Range) DME (Distance Measuring Equipment) de Thales y constituye el primer proyecto del programa regional de renovación de sistemas de navegación aérea impulsado por COCESNA.

La solución combina capacidades de navegación y medición de distancia para proporcionar referencias precisas a las aeronaves durante diferentes fases del vuelo. Como parte del sistema, Thales instalará el DME de quinta generación, diseñado para ofrecer una guía confiable y resiliente en operaciones en ruta, aproximación y áreas terminales. Su arquitectura permite su integración con otros sistemas de radioayudas como CVOR, DVOR e ILS y facilita su adaptación a distintas configuraciones de infraestructura de navegación aérea. La futura implementación en El Salvador se enmarca en una relación de más de 25 años entre Thales y COCESNA, durante los cuales Thales ha proporcionado diversos sistemas y tecnologías para apoyar la navegación aérea y la gestión del tráfico aéreo en la región. Thales está presente en Centroamérica y el Caribe desde hace más de 40 años.