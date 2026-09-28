Nvidia anuncia recompra récord de acciones y pone límites a los agentes de IA

Por: Revistaeyn.com
Nvidia dio este lunes dos señales sobre el futuro de su negocio. Por un lado, su directorio aprobó US$150.000 millones adicionales para la recompra de acciones, el mayor aumento de una autorización de este tipo registrado hasta ahora, según la compañía.
Con la ampliación, el monto que tiene disponible para recompras asciende a US$235.000 millones. La empresa prevé ejecutar el programa restante hasta su año fiscal 2028.
En paralelo, Nvidia presentó una plataforma destinada a vigilar y limitar las acciones de agentes autónomos de inteligencia artificial (IA).
Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la compañía, sostuvo que la generación de efectivo le permite seguir invirtiendo en tecnologías de IA y, a la vez, devolver capital a los accionistas.
La escala de la decisión refleja el crecimiento reciente del fabricante de chips. En su segundo trimestre fiscal de 2027, cerrado en julio, Nvidia registró ingresos por US$96.200 millones, un 106% más que un año antes. De ese total, US$89.000 millones provinieron del negocio de centros de datos, impulsado por la demanda de infraestructura para IA.
Durante ese trimestre, la compañía devolvió aproximadamente US$26.000 millones a sus accionistas mediante recompras y dividendos.
La seguridad entra en la estrategia de negocio
El otro anuncio del día apunta a un problema que crece a medida que las empresas entregan más tareas a agentes de IA: cómo controlar sistemas que pueden usar herramientas, consultar información y ejecutar acciones sin una instrucción humana para cada paso.
La nueva Nvidia Open Agent Safety Platform combina OpenShell, un software que fija límites a lo que puede hacer un agente y registra sus acciones, con Sentry, un sistema de vigilancia independiente que, según Nvidia, puede aislarlo en milisegundos si intenta salir de los límites establecidos.
Más de 100 organizaciones trabajan con tecnologías de la plataforma, entre ellas Microsoft, JPMorganChase, Anthropic y Accenture. Eso no significa que todas hayan adoptado la solución completa en sus operaciones.
La propuesta no elimina por sí sola los riesgos de los agentes autónomos. Su objetivo es dar a las organizaciones mecanismos para definir permisos, observar comportamientos y detener acciones no autorizadas.
Para Nvidia, también amplía el alcance de su oferta: además de suministrar la capacidad de cómputo que hace posible la IA, quiere participar en la infraestructura que permite utilizarla con controles dentro de las empresas.
Los anuncios se encuentran en ese punto. La recompra expresa la confianza de Nvidia en su capacidad de seguir generando efectivo; la plataforma de seguridad aborda una condición para que más compañías se animen a desplegar agentes de IA a escala.
La prueba para la empresa será sostener ambos frentes: remunerar a sus accionistas y demostrar que sus herramientas ayudan a convertir la autonomía de la IA en operaciones empresariales gobernables.