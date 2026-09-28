Nvidia anuncia recompra récord de acciones y pone límites a los agentes de IA

Por: Revistaeyn.com

Nvidia dio este lunes dos señales sobre el futuro de su negocio. Por un lado, su directorio aprobó US$150.000 millones adicionales para la recompra de acciones, el mayor aumento de una autorización de este tipo registrado hasta ahora, según la compañía.

Con la ampliación, el monto que tiene disponible para recompras asciende a US$235.000 millones. La empresa prevé ejecutar el programa restante hasta su año fiscal 2028.

En paralelo, Nvidia presentó una plataforma destinada a vigilar y limitar las acciones de agentes autónomos de inteligencia artificial (IA).

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de la compañía, sostuvo que la generación de efectivo le permite seguir invirtiendo en tecnologías de IA y, a la vez, devolver capital a los accionistas.

La escala de la decisión refleja el crecimiento reciente del fabricante de chips. En su segundo trimestre fiscal de 2027, cerrado en julio, Nvidia registró ingresos por US$96.200 millones, un 106% más que un año antes. De ese total, US$89.000 millones provinieron del negocio de centros de datos, impulsado por la demanda de infraestructura para IA.

Durante ese trimestre, la compañía devolvió aproximadamente US$26.000 millones a sus accionistas mediante recompras y dividendos.