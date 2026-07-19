El Mundial 2026 llegó a su último día: las mejores postales

Fue una Copa Mundial plena de récords, de sorpresas, de historias épicas, de confluencia de generaciones de ídolos. Un Mundial histórico, con muchas imágenes que reflejan pasiones.
Un aficionado argentino abraza a un aficionado de España. EFE/EPA/Olga Fedorova.
Una aficionada de Argentina participa en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA 2026, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
Un aficionado de Argentina participa en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina, este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr.
Duelo de alto nivel. Fotografía de archivo en combinación del seleccionador de España, Luis de la Fuente (i), y del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/EPA/Christopher Torres / Will Oliver
Lio en su propable último Mundial. Lionel Messi y otros jugadores de la selección Argentina durante su entrenamiento. EFE/Ángel Colmenares
Probable heredero de Lio. El jugador de la selección española, Lamine Yamal, a su llegada al entrenamiento. EFE / Ángel Martínez / RFEF.
La final del Mundial entre Argentina y España arrancó este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey. EFE/EPA/Ronald Wittek
El actor estadounidense Tom Cruise se dirige al público durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Ronald Wittek
Los artistas (desde la izquierda, en el centro) —la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, el cantante británico Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini— actúan durante la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA. 2026. EFE/EPA/Ronald Wittek
El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo, en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), estrecha la mano del rey Felipe VI de España (c) ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Will Oliver
Fotografía que muestra el show de medio tiempo este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso
La cantante estadounidense Madonna (C) actúa flanqueada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho (I) y Ronaldo durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey,. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
La cantante colombiana Shakira actúa durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (EE.UU.). EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF