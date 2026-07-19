El Mundial 2026 llegó a su último día: las mejores postales

Fue una Copa Mundial plena de récords, de sorpresas, de historias épicas, de confluencia de generaciones de ídolos. Un Mundial histórico, con muchas imágenes que reflejan pasiones.

19/07/2026
  • Un aficionado argentino abraza a un aficionado de España. EFE/EPA/Olga Fedorova.
    1 / 16

    Un aficionado argentino abraza a un aficionado de España. EFE/EPA/Olga Fedorova.
  • Una aficionada de Argentina participa en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA 2026, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
    2 / 16

    Una aficionada de Argentina participa en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA 2026, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
  • Un aficionado de Argentina participa en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
    3 / 16

    Un aficionado de Argentina participa en un banderazo este sábado previo a la final de Mundial de la FIFA 2026 en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzmán
  • Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina, este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr.
    4 / 16

    Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina, este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr.
  • Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina, este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr.
    5 / 16

    Aficionados de la selección de España se reúnen a un día de la final del Mundial de la FIFA 2026 ante Argentina, este sábado, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr.
  • Duelo de alto nivel. Fotografía de archivo en combinación del seleccionador de España, Luis de la Fuente (i), y del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/EPA/Christopher Torres / Will Oliver
    6 / 16

    Duelo de alto nivel. Fotografía de archivo en combinación del seleccionador de España, Luis de la Fuente (i), y del seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni. EFE/EPA/Christopher Torres / Will Oliver
  • Lio en su propable último Mundial. Lionel Messi y otros jugadores de la selección Argentina durante su entrenamiento. EFE/Ángel Colmenares
    7 / 16

    Lio en su propable último Mundial. Lionel Messi y otros jugadores de la selección Argentina durante su entrenamiento. EFE/Ángel Colmenares
  • Probable heredero de Lio. El jugador de la selección española, Lamine Yamal, a su llegada al entrenamiento. EFE / Ángel Martínez / RFEF.
    8 / 16

    Probable heredero de Lio. El jugador de la selección española, Lamine Yamal, a su llegada al entrenamiento. EFE / Ángel Martínez / RFEF.
  • La final del Mundial entre Argentina y España arrancó este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey. EFE/EPA/Ronald Wittek
    9 / 16

    La final del Mundial entre Argentina y España arrancó este domingo en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey. EFE/EPA/Ronald Wittek
  • El actor estadounidense Tom Cruise se dirige al público durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Ronald Wittek
    10 / 16

    El actor estadounidense Tom Cruise se dirige al público durante la ceremonia de clausura de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Ronald Wittek
  • Los artistas (desde la izquierda, en el centro) —la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, el cantante británico Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini— actúan durante la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA. 2026. EFE/EPA/Ronald Wittek
    11 / 16

    Los artistas (desde la izquierda, en el centro) —la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, el cantante británico Robbie Williams y la cantante italiana Laura Pausini— actúan durante la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA. 2026. EFE/EPA/Ronald Wittek
  • El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo, en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr
    12 / 16

    El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo, en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). EFE/ Lavandeira Jr
  • El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), estrecha la mano del rey Felipe VI de España (c) ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Will Oliver
    13 / 16

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), estrecha la mano del rey Felipe VI de España (c) ante la mirada del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Will Oliver
  • Fotografía que muestra el show de medio tiempo este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso
    14 / 16

    Fotografía que muestra el show de medio tiempo este domingo, en el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Omar Alonso
  • La cantante estadounidense Madonna (C) actúa flanqueada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho (I) y Ronaldo durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey,. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
    15 / 16

    La cantante estadounidense Madonna (C) actúa flanqueada por los exfutbolistas brasileños Ronaldinho (I) y Ronaldo durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey,. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
  • La cantante colombiana Shakira actúa durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (EE.UU.). EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
    16 / 16

    La cantante colombiana Shakira actúa durante el espectáculo del descanso de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (EE.UU.). EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Más Fotogalerias
Ver más