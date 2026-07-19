La Copa se va para España, hasta la próxima gran fiesta del fútbol mundial

Trump e Infantino entregaron la Copa Mundial 2026 a una España extasiada en Nueva York. Los de Luis de la Fuente levantaron el ansiado trofeo de oro cuando ya caía el sol en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey frente a 80.000 espectadores, una multitud de personalidades y con la presencia de los Reyes de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.