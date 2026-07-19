La Copa se va para España, hasta la próxima gran fiesta del fútbol mundial

Trump e Infantino entregaron la Copa Mundial 2026 a una España extasiada en Nueva York. Los de Luis de la Fuente levantaron el ansiado trofeo de oro cuando ya caía el sol en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey frente a 80.000 espectadores, una multitud de personalidades y con la presencia de los Reyes de España, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino (izq.), y el presidente de EE. UU., Donald Trump, entregan el trofeo a España tras ganar la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina, en Nueva Jersey, EE. UU., el 19 de julio de 2026. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
El presidente de EE. UU., Donald Trump (dcha.), aplaude mientras España celebra la victoria en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Argentina, en Nueva Jersey, EE. UU., el 19 de julio de 2026. EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
Rodri posa con el trofeo al mejor jugador del torneo durante la ceremonia de premiación tras la final de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Argentina, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Will Oliver
Aficionados de la selección española siguen desde la plaza de Colón de Madrid la final del mundial 2026 que disputan España y Argentina en el estadio MetLife de Nueva Jersey. EFE/J.J.Guillen
Desde la izquierda, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el presidente de EE.UU., Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, el rey Felipe VI de España y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán Abal en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 tras la final entre España y Argentina. EFE/ Lavandeira Jr
El argentino Lionel Messi (d) reacciona tras perder la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina, en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/EPA/Christopher Neundorf
Scaloni pone en duda su continuidad con Argentina tras la derrota en la final del Mundial ante España. EFE/EPA/Christopher Neundorf