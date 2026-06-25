Venezuela: doblete sísmico deja fallecidos, heridos y daños estructurales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país. Diversos países como El Salvador, República Dominicana, EEUU, Francia y la Unión Europea, han informado que enviarán ayuda humanitaria al país suramericano y también que participarán en las labores de rescate y remoción de escombros.
Un residente camina entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela), este jueves La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos. EFE/ Ronald Pena R.
Vista de los daños registrados en varios edificios por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. También se informó que en La Gran Caracas, que abarca a la capital venezolana y varias ciudades vecinas, al menos 10 edificios colapsaron. EFE/ Ronald Pena R.
Residentes observan uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos. EFE/ Ronald Pena R.
Vista de un edificio dañado por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles el estado de emergencia luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 ocurridos en una zona del centro del país que causaron daños materiales aún sin cuantificar . EFE/ Ronald Pena R.
Vista de los daños registrados en varios edificios por los terremotos, en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) este jueves. La mandataria señaló que hubo derrumbes de edificios en varias zonas de Caracas, así como afectaciones en sectores de los estados Miranda, La Guaira, Falcón y Carabobo, por lo que pidió mantener la unidad y la calma a los ciudadanos. EFE/ Ronald Pena R.
Fotografía que muestra un vehículo afectado este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela). Hubo afectaciones en el servicio eléctrico, de agua y en aquellos edificios con daños hubo cortes en el servicio de gas doméstico. EFE/ Ronald Peña R