Venezuela: doblete sísmico deja fallecidos, heridos y daños estructurales

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles a su país. Diversos países como El Salvador, República Dominicana, EEUU, Francia y la Unión Europea, han informado que enviarán ayuda humanitaria al país suramericano y también que participarán en las labores de rescate y remoción de escombros.