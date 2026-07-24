Cómo será la "Ciudad de Shakira" para su residencia en Madrid

Una ciudad inspirada en el realismo mágico, con ocho pabellones dedicados a música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, cultura infantil y el universo artístico de Shakira, así será la compleja estructura que la colombiana construirá en Madrid para la residencia final de su actual gira. Se han anticipado imágenes renderizadas de cómo se verá el recinto del Iberdrola Music. El primer concierto será el 18 de septiembre, al que seguirán otras diez actuaciones.
Más que un recinto musical, el proyecto funciona como una ciudad efímera donde conviven gastronomía, arte, moda y programación cultural. (Foto: AD.es / Biarke Ingels Group)
Detrás del diseño está Bjarke Ingels Group (BIG), el estudio fundado por el danés Bjarke Ingels. (Foto BIG/ ADes)
Habrá un segundo escenario dedicado a nuevos talentos. La idea no es solo celebrar “lo latino” sino usar esa etiqueta como red cultural amplia. Shakira no quiere únicamente vender entradas, sino crear una conversación cultural a su alrededor. (EFE/ Borja Sanchez-Trillo)
Con capacidad para 50.000 personas y una plaza central de encuentro llamado Macondo Plaza, estará abierto desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, con el concierto central de Shakira entre las 20,30 y las 23 horas, de cada uno de los once días que dura la residencia. (Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo)
En España Shakira concluirá su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’, convertida en la gira latina más taquillera de la historia. (Foto: EFE/ Borja Sánchez-Trillo)
Macondo Park es la parte más interesante del proyecto. Los promotores lo presentan como una pequeña ciudad temática y cultural que se activará antes, durante y después de cada concierto. (FOTO: BIG / ADes)
La Ciudad Shakira tendrá Mercados, zonas VIP, espacios escénicos y áreas de juegos infantiles. (BIG / ADes)
Junto al color, muy presente en la marca identitaria de Shakira, su propuesta en Madrid irá más allá de los conciertos. Habrá unas 12 horas de actividad diaria en un ecosistema de entretenimiento de múltiples áreas. (Foto: EFE)