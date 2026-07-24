Cómo será la "Ciudad de Shakira" para su residencia en Madrid

Una ciudad inspirada en el realismo mágico, con ocho pabellones dedicados a música, moda, gastronomía, literatura, arte y cine, cultura infantil y el universo artístico de Shakira, así será la compleja estructura que la colombiana construirá en Madrid para la residencia final de su actual gira. Se han anticipado imágenes renderizadas de cómo se verá el recinto del Iberdrola Music. El primer concierto será el 18 de septiembre, al que seguirán otras diez actuaciones.