Las mejores Coffee Shops de Centroamérica en 2026

Tres dueños de las mejores cafeterías de Centroamérica (ranqueadas en The World’s 100 Best Coffee Shops) nos cuentan su propuesta al crear experiencias y disfrutar de cafés de especialidad. Los tres buscan transformar la experiencia más allá de la taza.

Texto: Claudia Contreras / Fotos: Cortesía Alquimia Coffee, El Injerto Y Delafinca