Reconocimientos Doble Confianza en Guatemala

La categoría de Doble Confianza en Guatemala corresponde a aquellas empresas que lograron dos menciones de confianza, ya sea por sus líderes, sus marcas o la propia empresa dentro de Guatemala, país donde se celebró el evento. Entregan reconocimientos Lizza Bobadilla, gerente audiencias; Sebastián Canahuati, líder en Grupo Opsa; y Luis Maturén, CEO DATOS Group.
Grupo Pantaleón, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Sara Cuevas, jefa corporativa de Desarrollo Social y Comunicación. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
Panadería San Martín, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Andrés Castillo, CEO
Bantrab, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento José Antonio Roca Canet, Gerente General
Ecofiltro, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Phillip Wilson, Presidente
AICSA, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Javier Ruiz, CEO
Grupo Distelsa, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento José Andrés Ruiz Ordoñez, Director de Recursos Humanos
Telus Digital, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Sebastián BulantiSr. Director | Strategy and Business Development
Destacamos a empresas y marcas específicas de distintos países de Centroamérica. Reconoceremos casos particulares que, por su trayectoria, presencia y la confianza que han construido en sus respectivos mercados, merecen una mención especial. En la foto Prosalud, Marca de Alta Confianza en Costa Rica.
Florex, Empresa de Alta Confianza en Costa Rica. Recibe reconocimiento Miriam Lissett Archila López
Ambev, Empresa de Alta Confianza en Guatemala