Reconocimientos Doble Confianza en Guatemala

La categoría de Doble Confianza en Guatemala corresponde a aquellas empresas que lograron dos menciones de confianza, ya sea por sus líderes, sus marcas o la propia empresa dentro de Guatemala, país donde se celebró el evento. Entregan reconocimientos Lizza Bobadilla, gerente audiencias; Sebastián Canahuati, líder en Grupo Opsa; y Luis Maturén, CEO DATOS Group.

26/08/2026
  • Grupo Pantaleón, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Sara Cuevas, jefa corporativa de Desarrollo Social y Comunicación. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&amp;N
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    Grupo Pantaleón, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Sara Cuevas, jefa corporativa de Desarrollo Social y Comunicación. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES / E&N
  • Panadería San Martín, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Andrés Castillo, CEO
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    Panadería San Martín, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Andrés Castillo, CEO
  • Bantrab, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento José Antonio Roca Canet, Gerente General
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    Bantrab, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento José Antonio Roca Canet, Gerente General
  • Ecofiltro, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Phillip Wilson, Presidente
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    Ecofiltro, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Phillip Wilson, Presidente
  • AICSA, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Javier Ruiz, CEO
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    AICSA, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Javier Ruiz, CEO
  • Grupo Distelsa, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento José Andrés Ruiz Ordoñez, Director de Recursos Humanos
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    Grupo Distelsa, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento José Andrés Ruiz Ordoñez, Director de Recursos Humanos
  • Telus Digital, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Sebastián BulantiSr. Director | Strategy and Business Development
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    Telus Digital, Doble Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Sebastián BulantiSr. Director | Strategy and Business Development
  • Destacamos a empresas y marcas específicas de distintos países de Centroamérica. Reconoceremos casos particulares que, por su trayectoria, presencia y la confianza que han construido en sus respectivos mercados, merecen una mención especial. En la foto Prosalud, Marca de Alta Confianza en Costa Rica.
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    Destacamos a empresas y marcas específicas de distintos países de Centroamérica. Reconoceremos casos particulares que, por su trayectoria, presencia y la confianza que han construido en sus respectivos mercados, merecen una mención especial. En la foto Prosalud, Marca de Alta Confianza en Costa Rica.
  • Florex, Empresa de Alta Confianza en Costa Rica. Recibe reconocimiento Miriam Lissett Archila López
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    Florex, Empresa de Alta Confianza en Costa Rica. Recibe reconocimiento Miriam Lissett Archila López

  • Ambev, Empresa de Alta Confianza en Guatemala
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    Ambev, Empresa de Alta Confianza en Guatemala
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