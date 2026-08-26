Empresas distinguidas como Triple Confianza 2026

Como Triple Confianza reconocemos exclusivamente a las empresas que, dentro de Guatemala, fueron destacadas por nuestras audiencias y público general por la confianza que generan en tres dimensiones: su líder, su empresa y su marca.

26/08/2026
  • Los reconocimientos fueron entregados por Velia Jaramillo, editora general de E&amp;N, e Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE. Todos los reconocidos se fueron a casa con uno de estos trofeos.
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    Los reconocimientos fueron entregados por Velia Jaramillo, editora general de E&N, e Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE. Todos los reconocidos se fueron a casa con uno de estos trofeos.
  • Banco Industrial, Triple Confianza en Guatemala. Recibe reconocimiento Roberto Ardón, Gerente de Asuntos Corporativos BI.
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    Banco Industrial, Triple Confianza en Guatemala. Recibe reconocimiento Roberto Ardón, Gerente de Asuntos Corporativos BI.
  • Cemaco, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Diana Burbano, Jefe de Mercadeo Directo
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    Cemaco, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Diana Burbano, Jefe de Mercadeo Directo
  • McDonald's Mesoamérica, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Javier Olivero, CEO McDonald´s Mesoamérica.
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    McDonald's Mesoamérica, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Javier Olivero, CEO McDonald´s Mesoamérica.
  • Atlántida, Triple Confianza en Honduras. Recibe reconocimiento Manuel Dávila, Vicepresidente Ejecutivo Senior de Banco Atlántida Honduras.
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    Atlántida, Triple Confianza en Honduras. Recibe reconocimiento Manuel Dávila, Vicepresidente Ejecutivo Senior de Banco Atlántida Honduras.
  • Banrural, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Carlos Granados, Mercadeo y Jorge Mario Ruiz, Subgerente Personas.
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    Banrural, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Carlos Granados, Mercadeo y Jorge Mario Ruiz, Subgerente Personas.

  • Farmacia Simán destaca en el estudio Confianza 2026 como Triple Confianza Honduras.
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    Farmacia Simán destaca en el estudio Confianza 2026 como Triple Confianza Honduras.

  • Espresso Americano, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Eduardo Kafati, CEO de Espresso Americano
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    Espresso Americano, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Eduardo Kafati, CEO de Espresso Americano

  • Dos Pinos, Triple Confianza en Costa Rica. Recibe reconocimiento Luis Alberto Alfonso Monterroso, Gerente General Corporativo.
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    Dos Pinos, Triple Confianza en Costa Rica. Recibe reconocimiento Luis Alberto Alfonso Monterroso, Gerente General Corporativo.
  • Heineken Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica. Axel Gabriel Mayorga Cárcamo, Gerente General operación en Guatemala.
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    Heineken Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica. Axel Gabriel Mayorga Cárcamo, Gerente General operación en Guatemala.
  • BCR, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Xiomara Vega Valverde, Comunicación y Responsabilidad Social
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    BCR, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Xiomara Vega Valverde, Comunicación y Responsabilidad Social
  • Grupo Purdy, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Ana María Sequeira Sibaja, directora de asuntos corporativos
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    Grupo Purdy, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Ana María Sequeira Sibaja, directora de asuntos corporativos
  • Banco Nacional de Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Manuel Avendaño Arce, Director de Comunicación Corporativa, Reputación y Gestión de Partes Interesadas.
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    Banco Nacional de Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Manuel Avendaño Arce, Director de Comunicación Corporativa, Reputación y Gestión de Partes Interesadas.
  • Bancoagrícola, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Jorge León Funes, Gerencia de Reputación y Comunicaciones.
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    Bancoagrícola, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Jorge León Funes, Gerencia de Reputación y Comunicaciones.
  • Ternova, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Rodrigo Tona, CEO
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    Ternova, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Rodrigo Tona, CEO
  • DELSUR, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento María Teresa Menéndez, Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento
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    DELSUR, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento María Teresa Menéndez, Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento
  • ADOC, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Javier Castillo, CEO
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    ADOC, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Javier Castillo, CEO
  • Grupo Pellas, Triple Confianza en Nicaragua. Recibe reconocimiento Gabriel Sanchez, Director de Comunicación
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    Grupo Pellas, Triple Confianza en Nicaragua. Recibe reconocimiento Gabriel Sanchez, Director de Comunicación
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