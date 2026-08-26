Empresas distinguidas como Triple Confianza 2026

Como Triple Confianza reconocemos exclusivamente a las empresas que, dentro de Guatemala, fueron destacadas por nuestras audiencias y público general por la confianza que generan en tres dimensiones: su líder, su empresa y su marca.
Los reconocimientos fueron entregados por Velia Jaramillo, editora general de E&N, e Italo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE. Todos los reconocidos se fueron a casa con uno de estos trofeos.
Banco Industrial, Triple Confianza en Guatemala. Recibe reconocimiento Roberto Ardón, Gerente de Asuntos Corporativos BI.
Cemaco, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Diana Burbano, Jefe de Mercadeo Directo
McDonald's Mesoamérica, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Javier Olivero, CEO McDonald´s Mesoamérica.
Atlántida, Triple Confianza en Honduras. Recibe reconocimiento Manuel Dávila, Vicepresidente Ejecutivo Senior de Banco Atlántida Honduras.
Banrural, Triple Confianza Guatemala. Recibe reconocimiento Carlos Granados, Mercadeo y Jorge Mario Ruiz, Subgerente Personas.
Farmacia Simán destaca en el estudio Confianza 2026 como Triple Confianza Honduras.
Espresso Americano, Triple Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Eduardo Kafati, CEO de Espresso Americano
Dos Pinos, Triple Confianza en Costa Rica. Recibe reconocimiento Luis Alberto Alfonso Monterroso, Gerente General Corporativo.
Heineken Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica. Axel Gabriel Mayorga Cárcamo, Gerente General operación en Guatemala.
BCR, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Xiomara Vega Valverde, Comunicación y Responsabilidad Social
Grupo Purdy, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Ana María Sequeira Sibaja, directora de asuntos corporativos
Banco Nacional de Costa Rica, Triple Confianza Costa Rica. Recibe reconocimiento Manuel Avendaño Arce, Director de Comunicación Corporativa, Reputación y Gestión de Partes Interesadas.
Bancoagrícola, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Jorge León Funes, Gerencia de Reputación y Comunicaciones.
Ternova, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Rodrigo Tona, CEO
DELSUR, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento María Teresa Menéndez, Gerente Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento
ADOC, Triple Confianza El Salvador. Recibe reconocimiento Javier Castillo, CEO
Grupo Pellas, Triple Confianza en Nicaragua. Recibe reconocimiento Gabriel Sanchez, Director de Comunicación