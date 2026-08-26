Marcas con Huella Regional: Confianza 2026

La categoría Huella Regional del especial Confianza 2026 -impulsado por E&N, PIZZOLANTE y DATOS Group- reconoce a las empresas que han sido mencionadas en más de dos países de Centroamérica como organizaciones de Doble o Triple Confianza.

26/08/2026
  • <i>Huella Regional destaca a las organizaciones que, además de generar confianza en sus mercados, han logrado trascender fronteras y construir una huella de confianza en la región. Los reconocimientos fueron entregados por Jorge Canahuati, presidente de Opsa-E&amp;N; Lizza Bobadilla, gerente audiencias y Velia Jaramillo, editora general E&amp;N. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES - E&amp;N</i>
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    Huella Regional destaca a las organizaciones que, además de generar confianza en sus mercados, han logrado trascender fronteras y construir una huella de confianza en la región. Los reconocimientos fueron entregados por Jorge Canahuati, presidente de Opsa-E&N; Lizza Bobadilla, gerente audiencias y Velia Jaramillo, editora general E&N. FOTOS JOSÉ CARLOS FLORES - E&N
  • BAC, referente en 6 países: Triple Confianza en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Doble Confianza en Nicaragua y Panamá. Recibe reconocimiento Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.
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    BAC, referente en 6 países: Triple Confianza en Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Doble Confianza en Nicaragua y Panamá. Recibe reconocimiento Juan Maldonado, Vicepresidente de Relaciones Institucionales y Gobierno Corporativo de BAC Guatemala.

  • Walmart, referente en 5 países: Triple Confianza en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Doble Confianza en Honduras. Recibe reconocimiento Luis Arturo Ramírez, Asuntos Corporativos, Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas.
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    Walmart, referente en 5 países: Triple Confianza en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Doble Confianza en Honduras. Recibe reconocimiento Luis Arturo Ramírez, Asuntos Corporativos, Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas.
  • Tigo referente en 5 países. Triple Confianza en Guatemala y Panamá y Doble Confianza en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Recibe reconocimiento Jamie Moreno, Directora de Marketing
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    Tigo referente en 5 países. Triple Confianza en Guatemala y Panamá y Doble Confianza en El Salvador, Nicaragua y Honduras. Recibe reconocimiento Jamie Moreno, Directora de Marketing
  • Nestlé, referente en 4 países: Triple Confianza en Guatemala, Costa Rica y Panamá y Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Pablo Wiechers, Presidente y CEO de Nestlé Centroamérica.
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    Nestlé, referente en 4 países: Triple Confianza en Guatemala, Costa Rica y Panamá y Doble Confianza Honduras. Recibe reconocimiento Pablo Wiechers, Presidente y CEO de Nestlé Centroamérica.
  • Claro, referente en 4 países Triple Confianza en Guatemala y Nicaragua y Doble Confianza El Salvador y Honduras. Recibe reconocimiento José Vicente Serrano, Director de Ventas Mercado Corporativo Regional.
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    Claro, referente en 4 países Triple Confianza en Guatemala y Nicaragua y Doble Confianza El Salvador y Honduras. Recibe reconocimiento José Vicente Serrano, Director de Ventas Mercado Corporativo Regional.

  • Coca-Cola FEMSA se lleva el reconocimiento Huella Regional por ser referente en 3 países. Doble Confianza en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.
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    Coca-Cola FEMSA se lleva el reconocimiento Huella Regional por ser referente en 3 países. Doble Confianza en Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.

  • Progreso, referente en 2 países. Triple Confianza en Guatemala y Costa Rica. Recibe reconocimiento José Raúl González, CEO.
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    Progreso, referente en 2 países. Triple Confianza en Guatemala y Costa Rica. Recibe reconocimiento José Raúl González, CEO.

  • Grupo Poma, referente en 2 países. Triple Confianza en Costa Rica y El Salvador. Recibe reconocimiento Nelson de Lima, Gerente General del Hotel Real InterContinental Guatemala; Everst Figueroa, Gerente de País Excel Guatemala; Karina Ayala, Gerente de País Grupo Roble Guatemala.
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    Grupo Poma, referente en 2 países. Triple Confianza en Costa Rica y El Salvador. Recibe reconocimiento Nelson de Lima, Gerente General del Hotel Real InterContinental Guatemala; Everst Figueroa, Gerente de País Excel Guatemala; Karina Ayala, Gerente de País Grupo Roble Guatemala.
  • Castillo Hermanos, referente en 2 países: Triple Confianza en Guatemala y Doble Confianza en Honduras. Recibe reconocimiento Francisco Sinibaldi, vicepresidente de Alimentos Maravilla, Castillo Hermanos.
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    Castillo Hermanos, referente en 2 países: Triple Confianza en Guatemala y Doble Confianza en Honduras. Recibe reconocimiento Francisco Sinibaldi, vicepresidente de Alimentos Maravilla, Castillo Hermanos.
  • CMI, referente en 2 países. Triple Confianza en Guatemala y Doble Confianza en El Salvador. Recibe el reconocimiento Mónica Leal, Directora de Ética y Cumplimiento.
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    CMI, referente en 2 países. Triple Confianza en Guatemala y Doble Confianza en El Salvador. Recibe el reconocimiento Mónica Leal, Directora de Ética y Cumplimiento.
  • AES recibe el premio de Huella Regional, referente en 2 países: Doble Confianza en El Salvador y Panamá. Recibe reconocimiento Abraham Bichara, CEO AES El Salvador
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    AES recibe el premio de Huella Regional, referente en 2 países: Doble Confianza en El Salvador y Panamá. Recibe reconocimiento Abraham Bichara, CEO AES El Salvador
  • Estrategia &amp; Negocios otorga un reconocimiento a PIZZOLANTE en conmemoración de sus 50 años de trayectoria, por su liderazgo y aporte al desarrollo de la estrategia y comunicación empresarial en Iberoamérica, construyendo Confianza a lo largo de cinco décadas. Recibe reconocimiento Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE. En la foto Velia Jaramillo, editora E&amp;N; Luis Maturén, CEO DATOS Group y Karla Moscoso, PIZZOLANTE.
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    Estrategia & Negocios otorga un reconocimiento a PIZZOLANTE en conmemoración de sus 50 años de trayectoria, por su liderazgo y aporte al desarrollo de la estrategia y comunicación empresarial en Iberoamérica, construyendo Confianza a lo largo de cinco décadas. Recibe reconocimiento Italo Pizzolante, fundador de PIZZOLANTE. En la foto Velia Jaramillo, editora E&N; Luis Maturén, CEO DATOS Group y Karla Moscoso, PIZZOLANTE.
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