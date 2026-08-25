Segunda Cumbre Regional Confianza 2026: grandes líderes construyen una nueva agenda

En Ciudad de Guatemala, se desarrolló este 25 de Agosto, la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, organizado por Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE. Más de un centenar de empresarios, CEOs y líderes se dieron cita para profundizar el valor de la confianza en un contexto atravesado por transformación digital, mapas de riesgos multifactoriales y, también, enormes oportunidades latentes en la región. Aquí, todos los protagonistas de un evento que marca, en una nueva edición, la tendencias que definirán el mediano y largo plazo de los negocios.
La bienvenida al evento la ofreció el empresario Jorge Canahuati Larach, presidente de OPSA/Estrategia & Negocios. (Foto: Jose Carlos Flores- E&N)
Un auditorio de más de un centenar de líderes siguió atentamente una profunda agenda de análisis y reflexión sobre el valor de la confianza en las estrategias de negocios. (Foto: José Carlos Flores- E&N)
La primera mirada internacional llegó de la mano de Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEAPI) (Foto: José Carlos Flores-E&N)
Para la audiencia que participó del evento, la jornada fue una oportunidad para entender un valor intangible como la confianza, desde los vectores reales del negocio: marca, calidad, tecnología, servicios, crisis. (Foto: José Carlos Flores- E&N)
Luis Castellán, director general de DDI Latam, analizó la reputación algorítmica, una dimensión cada vez más relevante en momentos en que plataformas digitales, motores de búsqueda y sistemas de inteligencia artificial intervienen en la información que las audiencias encuentran sobre una empresa o sus líderes. (Foto: José Carlos Flores-E&N)
Uno de los momentos centrales fue la presentación de Luis Maturén, CEO de DATOS Group, denominada “Confianza e integridad: los cimientos del crecimiento”. (Foto: José Carlos Flores-E&N)
Maturén dio una clase maestra sobre cómo se ha medido en esta Cuarta Edición del Estudio El Valor de la Confianza, la experiencia de la confianza en Público Informado y Público General. (Foto: José Carlos Flores- E&N)
Rodrigo Baessa Iunge, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación de Universidad Galileo, participó en una entrevista exclusiva que abordó la relación entre conocimiento, innovación y los nuevos desafíos que enfrentan las organizaciones. (Foto: José Carlos Flores-E&N)
Manuel Dávila, vicepresidente ejecutivo de Banco Atlántida, abordó lo fundamental que resulta la gestión de la confianza en el sector financiero y explicó en detalle cómo lo hacen exitosamente desde la institución que conduce. (Foto: José Carlos Flores-E&N)
En el segundo bloque de la jornada, Ítalo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, presentó “Las dimensiones de la marca y el desafío de construir confianza en tiempos de incertidumbre y disrupción”. (Foto: José Carlos Flores-E&N)
Ítalo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE. (Foto: José Carlos Flores-E&N)