Segunda Cumbre Regional Confianza 2026: grandes líderes construyen una nueva agenda

En Ciudad de Guatemala, se desarrolló este 25 de Agosto, la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, organizado por Estrategia & Negocios, DATOS Group y PIZZOLANTE. Más de un centenar de empresarios, CEOs y líderes se dieron cita para profundizar el valor de la confianza en un contexto atravesado por transformación digital, mapas de riesgos multifactoriales y, también, enormes oportunidades latentes en la región. Aquí, todos los protagonistas de un evento que marca, en una nueva edición, la tendencias que definirán el mediano y largo plazo de los negocios.