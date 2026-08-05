Entrega de Premios Legado en la Gala de Manpower y Brain Co.

Jorge Canahuati Larach, presidente de OPSA/Estrategia & Negocios junto a más de 40 altos ejecutivos de sectores como banca, telecomunicaciones, consumo masivo y otras industrias estratégicas fueron reconocidos por Manpower y Brain Co por su impacto en el desarrollo de Honduras.
Lesslie de Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group, empresario Jorge Canahuati Larach e Isis Sandoval, country manager de Manpower Group. (Foto: LA PRENSA / Honduras)
Jorge Canahuati al recibir su reconocimiento: “Con mucho agradecimiento lo recibimos, con mucha humildad también. Es una vida entera, más de 60 años que Grupo OPSA tiene tratando de generar confianza y tener la credibilidad que, en un medio de comunicación, es muy importante”. (Foto: LA PRENSA / Honduras)
Jorge y Sebastián Canahuati al llegar a la Gala de Manpower y Brain Co. (Foto: LA PRENSA / Honduras)
La ceremonia reunió en Tegucigalpa a más de 40 altos ejecutivos de la banca, las telecomunicaciones, el consumo masivo y otras industrias estratégicas. (Foto: LA PRENSA / Honduras)
Lesslie de Davidovich, ejecutiva de Brain Consulting Group: “Son líderes que realmente tienen una trayectoria y un impacto social demostrado a nivel país y que esto está impactando no solamente en sus empresas, sino también a nivel regional”. (Foto: EL HERALDO / Honduras)
Claudia Zelaya e Isis Sandoval. (Manpower Group). (Foto: EL HERALDO / HONDURAS)
Mónica Flores Barragán (Manpower Group) y Lesslie de Davidovich (Brain Consulting Group). (Foto: EL HERALDO / HONDURAS)
Ricardo Godoy, Manuela Muñoz, Ana Pacheco y Thibaud Aymeric. (Foto: EL HERALDO / HONDURAS)
Ana Isabel Larios, Ángel Suazo y Ana Maier. (Foto: LA PRENSA / HONDURAS)
Mabel Álvarez y Walter Mejía. (Foto: LA PRENSA / HONDURAS)
Lesslie de Davidovich (Brain Co), Manolo Moreno (Startek), e Isis Sandoval (Manpower). (Foto: LA PRENSA / HONDURAS)
Lesslie de Davidovich (Brain Co), Pamela Molina, presidenta de la fundación de Grupo Agrolíbano, e Isis Sandoval (Manpower). (Foto: LA PRENSA / HONDURAS)
Carlos Sosa y Jorge Cano. (Foto: EL HERALDO / HONDURAS)
Nahúm García, Lindsay Varela y Joel Muchnik. (Foto: EL HERALDO / HONDURAS)
Enna Andino y Ernesto Fletes. (Foto: EL HERALDO/ HONDURAS)