FUNDAHRSE celebra 20 años de su SELLO de ESR con 91 organizaciones reconocidas

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La gala en San Pedro Sula distinguió a 89 empresas y dos gremios por integrar criterios económicos, sociales y ambientales en su gestión. Seis compañías fueron homenajeadas por cumplir dos décadas de recibir el reconocimiento.

Por: Marisol Soto (Desde San Pedro Sula) La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró este jueves 12 de noviembre la vigésima edición de su SELLO de Empresa Socialmente Responsable (ESR), con el que distinguió a 91 organizaciones. La gala reunió a líderes empresariales y representantes de organismos nacionales e internacionales para conmemorar dos décadas de una iniciativa que promueve las buenas prácticas, la responsabilidad social y la sostenibilidad en Honduras.

Mario R. Faraj, presidente de FUNDAHRSE, destacó que los 20 años del SELLO representan una trayectoria construida sobre el compromiso, la visión compartida y la convicción del sector empresarial de contribuir al desarrollo sostenible de Honduras. “Estos 20 años son el resultado de decisiones sostenidas, de convicciones compartidas y de personas que han trabajado para demostrar que la responsabilidad empresarial puede generar transformaciones positivas en nuestra sociedad”, expresó Faraj.

La responsabilidad social en la gestión diaria

En el marco de la conmemoración, Claudia Díaz Yánez, directora ejecutiva de FUNDAHRSE, subrayó que la responsabilidad social empresarial requiere un compromiso integral y la incorporación de principios éticos, sociales y ambientales en la gestión cotidiana.

“Ser una empresa socialmente responsable implica mucho más que desarrollar proyectos sociales o ambientales”, señaló. Según explicó, esa responsabilidad abarca gestionar de manera ética y transparente, respetar los derechos humanos, promover condiciones laborales adecuadas y fortalecer las relaciones con proveedores y consumidores. Incluye, además, reducir los impactos ambientales y contribuir al desarrollo de las comunidades.

Su planteamiento sitúa la sostenibilidad en las decisiones y operaciones de las organizaciones: en cómo se relacionan con sus trabajadores, cómo gestionan sus impactos y cómo construyen sus vínculos con el entorno. Esa integración forma parte de la visión empresarial que la iniciativa ha impulsado a lo largo de sus dos décadas.

Reconocimientos al liderazgo empresarial

Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos especiales a profesionales que contribuyen al impulso de la sostenibilidad y al fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial. En la categoría Presidente Ejecutivo en el Impulso de la Sostenibilidad Empresarial, el reconocimiento fue otorgado a Leonel Gianini, CEO de Supermercados La Colonia.

En la categoría Gerente Comprometido con la RSE y la Sostenibilidad se distinguió a Gabriela Carvajal, gerente sénior de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Dinant. Por su parte, Yosseline Gálvez, directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones de FUNDAHRSE, recibió el reconocimiento como Colaborador de FUNDAHRSE del Año.

Seis empresas con 20 años de trayectoria en el SELLO