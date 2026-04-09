Marcas TOM 2026 para El Salvador

San Salvador fue la ciudad escogida para develar a las marcas Top Of Mind 2026 para El Salvador. Estrategia & Negocios, junto a Kantar Mercaplan, organizó la fiesta de las marcas en el Hotel Hilton. Conozca las marcas TOM por categoría. FOTOS ÓSCAR MACHÓN

09/04/2026
  • Líderes de las marcas TOM 2026 para El Salvador celebran la preferencia de los consumidores. FOTOS ÓSCAR MACHÓN
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    Líderes de las marcas TOM 2026 para El Salvador celebran la preferencia de los consumidores. FOTOS ÓSCAR MACHÓN
  • <i>DIANA, Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Boquitas/Snacks. Reciben el premio Dalia Reyes, Gerente de Marca de DIANA y Ernesto Vásquez, Gerente de Asuntos Corporativos. </i>
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    DIANA, Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Boquitas/Snacks. Reciben el premio Dalia Reyes, Gerente de Marca de DIANA y Ernesto Vásquez, Gerente de Asuntos Corporativos.

  • <i>Pollo Indio, Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Pollo crudo. Recibe el premio Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado de CMI. </i>
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    Pollo Indio, Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Pollo crudo. Recibe el premio Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado de CMI.

  • <i>Bancoagrícola, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Bancos. Recibe el reconocimiento: Vicky Molina, Gerente de Mercadeo de Bancoagricola</i>
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    Bancoagrícola, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Bancos. Recibe el reconocimiento: Vicky Molina, Gerente de Mercadeo de Bancoagricola
  • <i>Natura's, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Salsas preparadas. Recibe el premio Alejandra Altamirano, Directora de Marketing del Segmento Alimentos de Unilever para Centroamérica y Caribe en Unilever. </i>
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    Natura's, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Salsas preparadas. Recibe el premio Alejandra Altamirano, Directora de Marketing del Segmento Alimentos de Unilever para Centroamérica y Caribe en Unilever.

  • <i>Pílsener, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cerveza. Reciben Fernando Viaud - Gerente de Marca Pilsener y Javier Benavides, Gerente de Reputación de La Constancia </i>
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    Pílsener, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cerveza. Reciben Fernando Viaud - Gerente de Marca Pilsener y Javier Benavides, Gerente de Reputación de La Constancia

  • Toyota, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Automóviles. Recibe el reconocimiento Arianna Carolina Chacón, Gerente de Mercadeo en Toyota El Salvador
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    Toyota, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Automóviles. Recibe el reconocimiento Arianna Carolina Chacón, Gerente de Mercadeo en Toyota El Salvador

  • Holcim, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento. Recibe el reconocimiento Patricia Argueta, Head de Asuntos Corporativos
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    Holcim, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento. Recibe el reconocimiento Patricia Argueta, Head de Asuntos Corporativos

  • <i>Sherwin-Williams, marca # 1 en Categoría: Pinturas. Recibe el premio Antonella Ventriglia, Directora Regional de Mercadeo de Sherwin Williams de Centroamérica </i>
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    Sherwin-Williams, marca # 1 en Categoría: Pinturas. Recibe el premio Antonella Ventriglia, Directora Regional de Mercadeo de Sherwin Williams de Centroamérica

  • <i>San Nicolás, marca # 1 en Categoría: Farmacias. Recibe el premio la Licda. Marisol Silhy, Directora Ejecutiva y equipo de Farmacias San Nicolás. </i>
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    San Nicolás, marca # 1 en Categoría: Farmacias. Recibe el premio la Licda. Marisol Silhy, Directora Ejecutiva y equipo de Farmacias San Nicolás.

  • Claro, marca # 1 en Categoría: Telefonía móvil. <i>Recibe el reconocimiento. Reciben el premio Álvaro Chutín, Gerente de Mercadeo y su equipo de mercadeo. </i>
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    Claro, marca # 1 en Categoría: Telefonía móvil. Recibe el reconocimiento. Reciben el premio Álvaro Chutín, Gerente de Mercadeo y su equipo de mercadeo.

  • <i>Starbucks, marca # 1 en Categoría: Cafeterías y Coffee Shops </i>
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    Starbucks, marca # 1 en Categoría: Cafeterías y Coffee Shops

  • Salud, marca # 1 en Categoría: Leche. Recibe el reconocimiento Juan José Arce, Presidente.
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    Salud, marca # 1 en Categoría: Leche. Recibe el reconocimiento Juan José Arce, Presidente.

  • <i>Pasta INA, marca # 1 en Categoría: Pastas. Recibe el reconocimiento Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado CMI. </i>
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    Pasta INA, marca # 1 en Categoría: Pastas. Recibe el reconocimiento Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado CMI.

  • Asesuisa, marca # 1 en Categoría: Aseguradoras. Recibe el reconocimiento Nancy Portillo de Vásquez. Directora de Comunicaciones y Mercadeo
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    Asesuisa, marca # 1 en Categoría: Aseguradoras. Recibe el reconocimiento Nancy Portillo de Vásquez. Directora de Comunicaciones y Mercadeo

  • <i>Radioshack, marca # 1 en Categoría: Tiendas de electrónica. </i>
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    Radioshack, marca # 1 en Categoría: Tiendas de electrónica.

  • SIMAN, marca # 1 en Categoría: Tiendas por departamentos. Recibe el reconocimiento: Ana Elisa Castro, Regional Marketing Manager Almacenes SIMAN
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    SIMAN, marca # 1 en Categoría: Tiendas por departamentos. Recibe el reconocimiento: Ana Elisa Castro, Regional Marketing Manager Almacenes SIMAN

  • <i>Toledo, marca # 1 en Categoría: Embutidos. Recibe el reconocimiento: Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado CMI. </i>
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    Toledo, marca # 1 en Categoría: Embutidos. Recibe el reconocimiento: Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado CMI.

  • <i>Nescafé, marca # 1 en Categoría: Café en grano/molido. Reciben el reconocimiento José Antonio Moy y Silvia Adeli Oliva Country Managers. </i>
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    Nescafé, marca # 1 en Categoría: Café en grano/molido. Reciben el reconocimiento José Antonio Moy y Silvia Adeli Oliva Country Managers.

  • <i>Flor de Caña, marca # 1 en Categoría: Ron. Recibe el reconocimiento Liliana Gonzalez, Brand Manager El Salvador en Flor de Caña. </i>
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    Flor de Caña, marca # 1 en Categoría: Ron. Recibe el reconocimiento Liliana Gonzalez, Brand Manager El Salvador en Flor de Caña.

  • <i>Pizza Hut, marca # 1 en Categoría: Comida rápida. Recibe el premio Rodrigo Figueroa, Gerente Comercial &amp; Marketing de Pizza Hut El Salvador. </i>
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    Pizza Hut, marca # 1 en Categoría: Comida rápida. Recibe el premio Rodrigo Figueroa, Gerente Comercial & Marketing de Pizza Hut El Salvador.

  • <i>Del Valle, marca # 1 en Categoría: Jugos </i>
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    Del Valle, marca # 1 en Categoría: Jugos

  • <i>Coca-Cola, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca destacada en campañas publicitarias </i>
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    Coca-Cola, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca destacada en campañas publicitarias

  • <i>Diana, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca emblemática. Reciben el premio Dalia Reyes, Gerente de Marca de DIANA y Ernesto Vásquez, Gerente de Asuntos Corporativos </i>
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    Diana, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca emblemática. Reciben el premio Dalia Reyes, Gerente de Marca de DIANA y Ernesto Vásquez, Gerente de Asuntos Corporativos

  • <i>Samsung, a quien se le reconoce en la Categoría Especial de Marca innovadora. Recibe el reconocimiento Luis Callejas, gerente de mercadeo Samsung El Salvador. </i>
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    Samsung, a quien se le reconoce en la Categoría Especial de Marca innovadora. Recibe el reconocimiento Luis Callejas, gerente de mercadeo Samsung El Salvador.

  • <i>Salud, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca referente en vida saludable. Recibe el reconocimiento su presidente, Juan José Arce. </i>
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    Salud, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca referente en vida saludable. Recibe el reconocimiento su presidente, Juan José Arce.

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