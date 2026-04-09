San Salvador fue la ciudad escogida para develar a las marcas Top Of Mind 2026 para El Salvador. Estrategia & Negocios, junto a Kantar Mercaplan, organizó la fiesta de las marcas en el Hotel Hilton. Conozca las marcas TOM por categoría. FOTOS ÓSCAR MACHÓN
Líderes de las marcas TOM 2026 para El Salvador celebran la preferencia de los consumidores. FOTOS ÓSCAR MACHÓN
DIANA, Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Boquitas/Snacks. Reciben el premio Dalia Reyes, Gerente de Marca de DIANA y Ernesto Vásquez, Gerente de Asuntos Corporativos.
Pollo Indio, Grand TOM y marca # 1 en Categoría: Pollo crudo. Recibe el premio Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado de CMI.
Bancoagrícola, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Bancos. Recibe el reconocimiento: Vicky Molina, Gerente de Mercadeo de Bancoagricola
Natura's, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Salsas preparadas. Recibe el premio Alejandra Altamirano, Directora de Marketing del Segmento Alimentos de Unilever para Centroamérica y Caribe en Unilever.
Pílsener, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cerveza. Reciben Fernando Viaud - Gerente de Marca Pilsener y Javier Benavides, Gerente de Reputación de La Constancia
Toyota, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Automóviles. Recibe el reconocimiento Arianna Carolina Chacón, Gerente de Mercadeo en Toyota El Salvador
Holcim, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento. Recibe el reconocimiento Patricia Argueta, Head de Asuntos Corporativos
Sherwin-Williams, marca # 1 en Categoría: Pinturas. Recibe el premio Antonella Ventriglia, Directora Regional de Mercadeo de Sherwin Williams de Centroamérica
San Nicolás, marca # 1 en Categoría: Farmacias. Recibe el premio la Licda. Marisol Silhy, Directora Ejecutiva y equipo de Farmacias San Nicolás.
Claro, marca # 1 en Categoría: Telefonía móvil. Recibe el reconocimiento. Reciben el premio Álvaro Chutín, Gerente de Mercadeo y su equipo de mercadeo.
Starbucks, marca # 1 en Categoría: Cafeterías y Coffee Shops
Salud, marca # 1 en Categoría: Leche. Recibe el reconocimiento Juan José Arce, Presidente.
Pasta INA, marca # 1 en Categoría: Pastas. Recibe el reconocimiento Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado CMI.
Asesuisa, marca # 1 en Categoría: Aseguradoras. Recibe el reconocimiento Nancy Portillo de Vásquez. Directora de Comunicaciones y Mercadeo
Radioshack, marca # 1 en Categoría: Tiendas de electrónica.
SIMAN, marca # 1 en Categoría: Tiendas por departamentos. Recibe el reconocimiento: Ana Elisa Castro, Regional Marketing Manager Almacenes SIMAN
Toledo, marca # 1 en Categoría: Embutidos. Recibe el reconocimiento: Carlos Ruiz- Coordinador de Mercadeo Avícola Valor Agregado CMI.
Nescafé, marca # 1 en Categoría: Café en grano/molido. Reciben el reconocimiento José Antonio Moy y Silvia Adeli Oliva Country Managers.
Flor de Caña, marca # 1 en Categoría: Ron. Recibe el reconocimiento Liliana Gonzalez, Brand Manager El Salvador en Flor de Caña.
Pizza Hut, marca # 1 en Categoría: Comida rápida. Recibe el premio Rodrigo Figueroa, Gerente Comercial & Marketing de Pizza Hut El Salvador.
Del Valle, marca # 1 en Categoría: Jugos
Coca-Cola, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca destacada en campañas publicitarias
Diana, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca emblemática. Reciben el premio Dalia Reyes, Gerente de Marca de DIANA y Ernesto Vásquez, Gerente de Asuntos Corporativos
Samsung, a quien se le reconoce en la Categoría Especial de Marca innovadora. Recibe el reconocimiento Luis Callejas, gerente de mercadeo Samsung El Salvador.
Salud, se le reconoce en la Categoría Especial de Marca referente en vida saludable. Recibe el reconocimiento su presidente, Juan José Arce.