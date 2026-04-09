TOM 2026 El Salvador: consumidor premia la confianza y tradición

Análisis Pablo Balcáceres / Investigación Kantar Mercaplan

Los consumidores salvadoreños premian la confianza y tradición cuando se trata de adquirir productos esenciales, sin embargo, cuando se trata de adquirir algún producto considerado no esencial se muestran más sensibles hacia aspectos como el precio y la innovación en productos y servicios.

“La categoría de Alimentos y Snacks en El Salvador presenta un comportamiento altamente concentrado, con marcas dominantes de larga trayectoria y un consumidor con hábitos muy estables... Esto refleja que, en lo esencial, el salvadoreño premia tradición, accesibilidad, sabor familiar y cercanía emocional, mientras que en categorías más impulsivas como Néctares o Jugos existe mayor variación e influencia publicitaria”, agrega el análisis del estudio.

La categoría Snacks da una marca Grand TOM (+75 %) para el país: DIANA, que logra un impresionante 87 % de recordación entre los consultados. Se agrega a esa selecta lista de Marcas Grand TOM Pollo Indio (77 %).

Con +50 % de recordación, Super Selectos (67 %), Pilsener (53 %) y Toyota (52 %), se convierten en marcas SUPER TOM salvadoreñas.