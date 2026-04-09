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TOM 2026 El Salvador: consumidor premia la confianza y tradición

El shopper salvadoreño premia la confianza y la tradición en la compra de productos esenciales, mientras que en las adquisiciones de no esenciales se anteponen el precio y la innovación, según el análisis de Kantar Mercaplan derivado de los resultados de la encuesta 2026.

  • TOM 2026 El Salvador: consumidor premia la confianza y tradición

    La categoría Snacks da una marca Grand TOM (+75 %) para el país: DIANA, que logra un impresionante 87 % de recordación entre los consultados. Se agrega a esa selecta lista de Marcas Grand TOM Pollo Indio (77 %).. FOTO ELABORADA POR E&N
2026-04-09

Análisis Pablo Balcáceres / Investigación Kantar Mercaplan

Los consumidores salvadoreños premian la confianza y tradición cuando se trata de adquirir productos esenciales, sin embargo, cuando se trata de adquirir algún producto considerado no esencial se muestran más sensibles hacia aspectos como el precio y la innovación en productos y servicios.

La categoría de Alimentos y Snacks en El Salvador presenta un comportamiento altamente concentrado, con marcas dominantes de larga trayectoria y un consumidor con hábitos muy estables... Esto refleja que, en lo esencial, el salvadoreño premia tradición, accesibilidad, sabor familiar y cercanía emocional, mientras que en categorías más impulsivas como Néctares o Jugos existe mayor variación e influencia publicitaria”, agrega el análisis del estudio.

La categoría Snacks da una marca Grand TOM (+75 %) para el país: DIANA, que logra un impresionante 87 % de recordación entre los consultados. Se agrega a esa selecta lista de Marcas Grand TOM Pollo Indio (77 %).

Con +50 % de recordación, Super Selectos (67 %), Pilsener (53 %) y Toyota (52 %), se convierten en marcas SUPER TOM salvadoreñas.

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En El Salvador se mantienen categorías muy concentradas con líderes claros: Pilsener (Cervezas), Super Selectos (Supermercados), Pollo Indio (Pollo Crudo), Pasta Ina (Pastas), Natura’s (Salsas), San Nicolás (Farmacias), Bancoagrícola (Bancos), Sherwin‑Williams (Pinturas) y Toyota (Autos). “Estas anclas explican la alta inercia de recordación en el mercado”, apunta Kantar Mercaplan.

Una de las categorías más reñidas es Café en Grano o Molido, así como en Ron y Comida Rápida.

Kantar Mercaplan encuentra un balance entre mercados cerrados y maduros –como Supermercados y Farmacias– versus otros más abiertos y dinámicos como Tiendas por Departamento y Tiendas de Electrónica.

Otra lectura del mercado salvadoreño: las categorías de bebidas (Leche, Jugos, Néctares, Cafés, Cervezas, Ron) presentan dos patrones fuertemente contrastados: un mercado súper dominado por marcas locales tradicionales, y un mercado donde la competencia es intensa y la publicidad influye más. “Este comportamiento evidencia un consumidor muy fiel en bebidas alcohólicas y tradicionales, y a la vez más abierto a cambio en bebidas de mesa como jugos y néctares. Es una de las categorías que más evidencian la dualidad mercado tradicional vs. mercado moderno”, observa Kantar Mercaplan.

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Para este estudio se realizaron 2.156 encuestas (online auto aplicadas), durante enero de 2026. Por país, fueron encuestados 308 consumidores, de entre 18 a 60 años de edad. El margen de error es de 5.65 % en promedio.

DETRÁS DE CADA TOM HAY UNA MENTE BRILLANTE

En esta edición, celebramos a las mentes detrás de las marcas Top of Mind 2026 reconociendo a los Protagonistas del Mercadeo de El Salvador, aquellos que están detrás de cada comunicación, acción y publicidad de las marcas líderes TOM que conectan con los consumidores.

TOM 2026: la fiesta de las marcas tendrá cuatro sedes

Encuentre a los Protagonistas del Mercadeo salvadoreños en el siguiente PDF.

Pablo Balcáceres
Pablo Balcáceres
Editor de Inteligencia E&N

Periodista y Analista de Datos, especializado en negocios y finanzas con más de 20 años de experiencia en medios como Bloomberg Línea, El Economista de LPG y EDH

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