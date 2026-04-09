TOM 2026 El Salvador: consumidor premia la confianza y tradición

Análisis Pablo Balcáceres / Investigación Kantar Mercaplan
Los consumidores salvadoreños premian la confianza y tradición cuando se trata de adquirir productos esenciales, sin embargo, cuando se trata de adquirir algún producto considerado no esencial se muestran más sensibles hacia aspectos como el precio y la innovación en productos y servicios.
“La categoría de Alimentos y Snacks en El Salvador presenta un comportamiento altamente concentrado, con marcas dominantes de larga trayectoria y un consumidor con hábitos muy estables... Esto refleja que, en lo esencial, el salvadoreño premia tradición, accesibilidad, sabor familiar y cercanía emocional, mientras que en categorías más impulsivas como Néctares o Jugos existe mayor variación e influencia publicitaria”, agrega el análisis del estudio.
La categoría Snacks da una marca Grand TOM (+75 %) para el país: DIANA, que logra un impresionante 87 % de recordación entre los consultados. Se agrega a esa selecta lista de Marcas Grand TOM Pollo Indio (77 %).
Con +50 % de recordación, Super Selectos (67 %), Pilsener (53 %) y Toyota (52 %), se convierten en marcas SUPER TOM salvadoreñas.
En El Salvador se mantienen categorías muy concentradas con líderes claros: Pilsener (Cervezas), Super Selectos (Supermercados), Pollo Indio (Pollo Crudo), Pasta Ina (Pastas), Natura’s (Salsas), San Nicolás (Farmacias), Bancoagrícola (Bancos), Sherwin‑Williams (Pinturas) y Toyota (Autos). “Estas anclas explican la alta inercia de recordación en el mercado”, apunta Kantar Mercaplan.
Una de las categorías más reñidas es Café en Grano o Molido, así como en Ron y Comida Rápida.
Kantar Mercaplan encuentra un balance entre mercados cerrados y maduros –como Supermercados y Farmacias– versus otros más abiertos y dinámicos como Tiendas por Departamento y Tiendas de Electrónica.
Otra lectura del mercado salvadoreño: las categorías de bebidas (Leche, Jugos, Néctares, Cafés, Cervezas, Ron) presentan dos patrones fuertemente contrastados: un mercado súper dominado por marcas locales tradicionales, y un mercado donde la competencia es intensa y la publicidad influye más. “Este comportamiento evidencia un consumidor muy fiel en bebidas alcohólicas y tradicionales, y a la vez más abierto a cambio en bebidas de mesa como jugos y néctares. Es una de las categorías que más evidencian la dualidad mercado tradicional vs. mercado moderno”, observa Kantar Mercaplan.
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Para este estudio se realizaron 2.156 encuestas (online auto aplicadas), durante enero de 2026. Por país, fueron encuestados 308 consumidores, de entre 18 a 60 años de edad. El margen de error es de 5.65 % en promedio.
DETRÁS DE CADA TOM HAY UNA MENTE BRILLANTE
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