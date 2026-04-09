Protagonistas del Mercadeo TOM 2026: El Salvador

Reconocemos a los líderes detrás de las marcas TOM para 2026 en 26 categorías en El Salvador. FOTOS ÓSCAR MACHÓN.
Los Protagonistas del Mercadeo de El Salvador celebraron su éxito en el evento organizado por E&N, junto a Kantar Mercaplan. FOTOS ÓSCAR MACHÓN.
Vicky Molina, Gerente de Mercadeo y María Luz Castellanos, Jefa de Marca Bancoagrícola
Fernando Guzmán, Senior Marketing Manager FOODS CARICAM en Unilever
Fernando Viaud, Pilsener Brand Manager El Salvador en AB-InBev
Arianna Carolina Chacón, Gerente de Mercadeo en Toyota El Salvador
Patricia de Argueta, Head de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Holcim El Salvador y Nicaragua
Antonella Ventriglia, Directora Regional de Mercadeo en Sherwin-Williams
Laura Sorto, Gerente Comercial de Farmacias San Nicolás
Marcela Ramírez, Gerente de Mercadeo de Starbucks El Salvador
Ana Descamps, Gerente de Mercadeo de Cooperativa Ganadera de Sonsonate, Salud. Recibe premio
Álvaro Chutín, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.
Nancy Portillo de Vásquez, Directora de Comunicaciones y Mercadeo de ASESUISA
Ana Elisa Castro, Gerente de Mercadeo Regional de SIMAN
María Elena Ruiz, Gerente de Mercadeo Regional de Latinoamérica en Grupo Unicomer. Recibe premio, en representación, Alejandra Descamps, jefa de marca La Curacao.
Liliana González, Brand Manager El Salvador en Flor de Caña
Rodrigo Figueroa, Gerente Comercial & Marketing de Pizza Hut El Salvador.
Luis Callejas, Gerente de Mercadeo de Samsung El Salvador
Marcel Vargas Escolero, Director de Comunicaciones de Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (UCA)