Protagonistas del Mercadeo TOM 2026: El Salvador

Reconocemos a los líderes detrás de las marcas TOM para 2026 en 26 categorías en El Salvador. FOTOS ÓSCAR MACHÓN.

09/04/2026
  • Los Protagonistas del Mercadeo de El Salvador celebraron su éxito en el evento organizado por E&amp;N, junto a Kantar Mercaplan. FOTOS ÓSCAR MACHÓN.
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    Los Protagonistas del Mercadeo de El Salvador celebraron su éxito en el evento organizado por E&N, junto a Kantar Mercaplan. FOTOS ÓSCAR MACHÓN.
  • Vicky Molina, Gerente de Mercadeo y María Luz Castellanos, Jefa de Marca Bancoagrícola
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    Vicky Molina, Gerente de Mercadeo y María Luz Castellanos, Jefa de Marca Bancoagrícola
  • <i>Fernando Guzmán, Senior Marketing Manager FOODS CARICAM en Unilever</i>
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    Fernando Guzmán, Senior Marketing Manager FOODS CARICAM en Unilever
  • Fernando Viaud, Pilsener Brand Manager El Salvador en AB-InBev
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    Fernando Viaud, Pilsener Brand Manager El Salvador en AB-InBev
  • Arianna Carolina Chacón, Gerente de Mercadeo en Toyota El Salvador
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    Arianna Carolina Chacón, Gerente de Mercadeo en Toyota El Salvador
  • Patricia de Argueta, Head de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Holcim El Salvador y Nicaragua
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    Patricia de Argueta, Head de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Holcim El Salvador y Nicaragua
  • Antonella Ventriglia, Directora Regional de Mercadeo en Sherwin-Williams
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    Antonella Ventriglia, Directora Regional de Mercadeo en Sherwin-Williams
  • Laura Sorto, Gerente Comercial de Farmacias San Nicolás
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    Laura Sorto, Gerente Comercial de Farmacias San Nicolás
  • Marcela Ramírez, Gerente de Mercadeo de Starbucks El Salvador
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    Marcela Ramírez, Gerente de Mercadeo de Starbucks El Salvador
  • Ana Descamps, Gerente de Mercadeo de Cooperativa Ganadera de Sonsonate, Salud. Recibe premio
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    Ana Descamps, Gerente de Mercadeo de Cooperativa Ganadera de Sonsonate, Salud. Recibe premio

  • Álvaro Chutín, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.
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    Álvaro Chutín, Gerente de Mercadeo de Claro El Salvador.
  • Nancy Portillo de Vásquez, Directora de Comunicaciones y Mercadeo de ASESUISA
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    Nancy Portillo de Vásquez, Directora de Comunicaciones y Mercadeo de ASESUISA
  • Ana Elisa Castro, Gerente de Mercadeo Regional de SIMAN
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    Ana Elisa Castro, Gerente de Mercadeo Regional de SIMAN
  • María Elena Ruiz, Gerente de Mercadeo Regional de Latinoamérica en Grupo Unicomer. Recibe premio, en representación, Alejandra Descamps, jefa de marca La Curacao.
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    María Elena Ruiz, Gerente de Mercadeo Regional de Latinoamérica en Grupo Unicomer. Recibe premio, en representación, Alejandra Descamps, jefa de marca La Curacao.

  • Liliana González, Brand Manager El Salvador en Flor de Caña
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    Liliana González, Brand Manager El Salvador en Flor de Caña
  • Rodrigo Figueroa, Gerente Comercial &amp; Marketing de Pizza Hut El Salvador.
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    Rodrigo Figueroa, Gerente Comercial & Marketing de Pizza Hut El Salvador.
  • Luis Callejas, Gerente de Mercadeo de Samsung El Salvador
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    Luis Callejas, Gerente de Mercadeo de Samsung El Salvador
  • Marcel Vargas Escolero, Director de Comunicaciones de Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (UCA)
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    Marcel Vargas Escolero, Director de Comunicaciones de Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (UCA)
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