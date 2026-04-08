Protagonistas del Mercadeo TOM 2026: Honduras

Detrás de cada una de las marcas TOM 2026 hay estrategas que destacan por su labor en el Marketing o Publicidad de las líderes, es por ello que presentamos a los Protagonistas del Mercadeo para Honduras, los que colocan a sus marcas en el liderazgo de la recordación. FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA

08/04/2026
  • Los Protagonistas del Mercadeo fueron reconocidos en la gala TOM 2026 en San Pedro Sula, Honduras.
    1 / 21

    Los Protagonistas del Mercadeo fueron reconocidos en la gala TOM 2026 en San Pedro Sula, Honduras.
  • Bárbara Mendoza Flores, Gerente de Mercadeo de Lacthosa
    2 / 21

    Bárbara Mendoza Flores, Gerente de Mercadeo de Lacthosa
  • Giselle Hawit, Directora de Mercadeo de Arroz Progreso
    3 / 21

    Giselle Hawit, Directora de Mercadeo de Arroz Progreso
  • Hannzy Moncada Cruz, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Espresso Americano
    4 / 21

    Hannzy Moncada Cruz, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Espresso Americano
  • Rina Ramos, Brand Manager de Embutidos en Cargill Food Latam (Delicia). Recibe en su representación Josue Chevez, Regional Category Management de Cargill.
    5 / 21

    Rina Ramos, Brand Manager de Embutidos en Cargill Food Latam (Delicia). Recibe en su representación Josue Chevez, Regional Category Management de Cargill.
  • Beverly Rivera, Jefe de Mercadeo de Cementos del Norte (Bijao)
    6 / 21

    Beverly Rivera, Jefe de Mercadeo de Cementos del Norte (Bijao)
  • Aline Flores, presidenta ejecutiva Grupo Flores. Recibe en su representación Andrea Pineda, Gerente de Ventas Toyota
    7 / 21

    Aline Flores, presidenta ejecutiva Grupo Flores. Recibe en su representación Andrea Pineda, Gerente de Ventas Toyota
  • Laura Zelaya, Marketing Director de Tigo Honduras. Recibe en su representación Shakira Blanco Brand Manager de Tigo Honduras.
    8 / 21

    Laura Zelaya, Marketing Director de Tigo Honduras. Recibe en su representación Shakira Blanco Brand Manager de Tigo Honduras.
  • Melany Galeano, Brand Manager de Categoría Pollo en Cargill Food Latam (Pollo Norteño)
    9 / 21

    Melany Galeano, Brand Manager de Categoría Pollo en Cargill Food Latam (Pollo Norteño)
  • 14. Cinthia Hernández, Gerente de Marca Classic Lager (SalvaVida, Imperial y Modelo)
    10 / 21

    14. Cinthia Hernández, Gerente de Marca Classic Lager (SalvaVida, Imperial y Modelo)
  • Emma Mejía Valladares, Directora de Mercadeo Corporativo de UTH. Reciben el reconocimiento en representación de Emma: Wilmer Martínez sub director de Mercadeo UTH y Javier Mejia rector general de UTH
    11 / 21

    Emma Mejía Valladares, Directora de Mercadeo Corporativo de UTH. Reciben el reconocimiento en representación de Emma: Wilmer Martínez sub director de Mercadeo UTH y Javier Mejia rector general de UTH
  • Harold Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia
    12 / 21

    Harold Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia
  • Marcela Pineda Quevedo, Gerente de Mercadeo Jetstereo - Jetstereo Express. Recibe en su representación Gabriela Dimas, Subgerente de trademarketing
    13 / 21

    Marcela Pineda Quevedo, Gerente de Mercadeo Jetstereo - Jetstereo Express. Recibe en su representación Gabriela Dimas, Subgerente de trademarketing
  • María Fernanda Duque, Gerente de Marketing de Bia Foods (Café Oro)
    14 / 21

    María Fernanda Duque, Gerente de Marketing de Bia Foods (Café Oro)
  • María Sánchez, Gerente de Marca de Flor de Caña
    15 / 21

    María Sánchez, Gerente de Marca de Flor de Caña
  • Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo en DIUNSA
    16 / 21

    Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo en DIUNSA
  • Óscar Eduardo Nativí, Gerente de Mercadeo de Grupo Farsimán
    17 / 21

    Óscar Eduardo Nativí, Gerente de Mercadeo de Grupo Farsimán
  • Stephanie Lemus, Marketing Manager de Burger King - Little Caesars- Chili's en Grupo Intur
    18 / 21

    Stephanie Lemus, Marketing Manager de Burger King - Little Caesars- Chili's en Grupo Intur
  • Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras
    19 / 21

    Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras
  • Carlos Espinal, Gerente de Mercadeo Regional, Pinturas Americanas
    20 / 21

    Carlos Espinal, Gerente de Mercadeo Regional, Pinturas Americanas
  • Luis Alberto Weddle, Gerente de Categoría Snacks Yummies
    21 / 21

    Luis Alberto Weddle, Gerente de Categoría Snacks Yummies
Más Fotogalerias
Ver más