Protagonistas del Mercadeo TOM 2026: Honduras

Detrás de cada una de las marcas TOM 2026 hay estrategas que destacan por su labor en el Marketing o Publicidad de las líderes, es por ello que presentamos a los Protagonistas del Mercadeo para Honduras, los que colocan a sus marcas en el liderazgo de la recordación. FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA
Los Protagonistas del Mercadeo fueron reconocidos en la gala TOM 2026 en San Pedro Sula, Honduras.
Bárbara Mendoza Flores, Gerente de Mercadeo de Lacthosa
Giselle Hawit, Directora de Mercadeo de Arroz Progreso
Hannzy Moncada Cruz, Gerente de Mercadeo y Publicidad de Espresso Americano
Rina Ramos, Brand Manager de Embutidos en Cargill Food Latam (Delicia). Recibe en su representación Josue Chevez, Regional Category Management de Cargill.
Beverly Rivera, Jefe de Mercadeo de Cementos del Norte (Bijao)
Aline Flores, presidenta ejecutiva Grupo Flores. Recibe en su representación Andrea Pineda, Gerente de Ventas Toyota
Laura Zelaya, Marketing Director de Tigo Honduras. Recibe en su representación Shakira Blanco Brand Manager de Tigo Honduras.
Melany Galeano, Brand Manager de Categoría Pollo en Cargill Food Latam (Pollo Norteño)
14. Cinthia Hernández, Gerente de Marca Classic Lager (SalvaVida, Imperial y Modelo)
Emma Mejía Valladares, Directora de Mercadeo Corporativo de UTH. Reciben el reconocimiento en representación de Emma: Wilmer Martínez sub director de Mercadeo UTH y Javier Mejia rector general de UTH
Harold Lovo, gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia
Marcela Pineda Quevedo, Gerente de Mercadeo Jetstereo - Jetstereo Express. Recibe en su representación Gabriela Dimas, Subgerente de trademarketing
María Fernanda Duque, Gerente de Marketing de Bia Foods (Café Oro)
María Sánchez, Gerente de Marca de Flor de Caña
Mario Alejandro Faraj, Gerente de Mercadeo en DIUNSA
Óscar Eduardo Nativí, Gerente de Mercadeo de Grupo Farsimán
Stephanie Lemus, Marketing Manager de Burger King - Little Caesars- Chili's en Grupo Intur
Valeria Ríos, Vicepresidente de Estrategia Comercial, Mercadeo y Sostenibilidad de BAC Honduras
Carlos Espinal, Gerente de Mercadeo Regional, Pinturas Americanas
Luis Alberto Weddle, Gerente de Categoría Snacks Yummies