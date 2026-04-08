Protagonistas del Mercadeo TOM 2026: Honduras

Detrás de cada una de las marcas TOM 2026 hay estrategas que destacan por su labor en el Marketing o Publicidad de las líderes, es por ello que presentamos a los Protagonistas del Mercadeo para Honduras, los que colocan a sus marcas en el liderazgo de la recordación. FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA