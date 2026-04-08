TOM 2026 Honduras: marcas reconocidas

Honduras es un mercado de consumidores abiertos a nuevas opciones, si bien en el escenario de las líderes TOM 2026 dominan marcas que han estado en los hogares hondureños por muchas generaciones, analiza Kantar Mercaplan. Ellos son los representantes de las marcas TOM Honduras 2026. FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA.