TOM 2026 Honduras: marcas reconocidas

Honduras es un mercado de consumidores abiertos a nuevas opciones, si bien en el escenario de las líderes TOM 2026 dominan marcas que han estado en los hogares hondureños por muchas generaciones, analiza Kantar Mercaplan. Ellos son los representantes de las marcas TOM Honduras 2026. FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA.

08/04/2026
  • Cada uno de los representantes de las marcas líderes TOM se llevaron una presea que les recuerda su preferencia en Honduras.
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    Cada uno de los representantes de las marcas líderes TOM se llevaron una presea que les recuerda su preferencia en Honduras.

  • Arroz Progreso, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Arroz
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    Arroz Progreso, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Arroz

  • Leche Sula, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Leche
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    Leche Sula, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Leche

  • Espresso Americano, Super TOM, Marca Emblema y marca # 1 en Categoría: Cafeterías
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    Espresso Americano, Super TOM, Marca Emblema y marca # 1 en Categoría: Cafeterías

  • <i>Bijao, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento </i>
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    Bijao, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento

  • <i>Delicia, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Embutidos </i>
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    Delicia, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Embutidos

  • <i>Toyota, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Automóviles </i>
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    Toyota, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Automóviles

  • <i>Supermercado La Colonia, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Supermercados </i>
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    Supermercado La Colonia, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Supermercados

  • <i>Tigo, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Telefonía móvil </i>
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    Tigo, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Telefonía móvil

  • Pollo Norteño, marca # 1 en Categoría: Pollo crudo
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    Pollo Norteño, marca # 1 en Categoría: Pollo crudo

  • BAC, marca # 1 en Categoría: Bancos
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    BAC, marca # 1 en Categoría: Bancos

  • Pinturas Americanas, marca # 1 en Categoría: Pinturas
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    Pinturas Americanas, marca # 1 en Categoría: Pinturas

  • Farmacia Simán, marca # 1 en Categoría: Farmacias
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    Farmacia Simán, marca # 1 en Categoría: Farmacias

  • Jetstereo, marca # 1 en Categoría: Tiendas de electrónica
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    Jetstereo, marca # 1 en Categoría: Tiendas de electrónica

  • SalvaVida, marca # 1 en Categoría: Cerveza
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    SalvaVida, marca # 1 en Categoría: Cerveza

  • Sula, marca # 1 en Categoría: Jugos
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    Sula, marca # 1 en Categoría: Jugos

  • Yummies, marca # 1 en Categoría: Boquitas/Snacks
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    Yummies, marca # 1 en Categoría: Boquitas/Snacks

  • Diunsa, marca # 1 en Categoría: Tiendas por departamentos
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    Diunsa, marca # 1 en Categoría: Tiendas por departamentos

  • Flor de Caña, marca # 1 en Categoría: Ron
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    Flor de Caña, marca # 1 en Categoría: Ron

  • Café Oro, marca # 1 en Categoría: Café en grano/molido
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    Café Oro, marca # 1 en Categoría: Café en grano/molido

  • Burger King, marca # 1 en Categoría: Comida rápida
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    Burger King, marca # 1 en Categoría: Comida rápida

  • Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), marca # 1 en Categoría: Universidades
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    Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), marca # 1 en Categoría: Universidades

  • Coca Cola se le reconoce en la categoría especial de Marca destacada en campañas publicitarias.
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    Coca Cola se le reconoce en la categoría especial de Marca destacada en campañas publicitarias.

  • Sula, se le reconoce en tres diferentes categorías especiales como Marca emblemática, Marca innovadora y Marca referente en vida saludable.
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    Sula, se le reconoce en tres diferentes categorías especiales como Marca emblemática, Marca innovadora y Marca referente en vida saludable.

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