TOM 2026 Honduras: marcas reconocidas

Honduras es un mercado de consumidores abiertos a nuevas opciones, si bien en el escenario de las líderes TOM 2026 dominan marcas que han estado en los hogares hondureños por muchas generaciones, analiza Kantar Mercaplan. Ellos son los representantes de las marcas TOM Honduras 2026. FOTOS YOSEPH AMAYA / DIARIO LA PRENSA.
Cada uno de los representantes de las marcas líderes TOM se llevaron una presea que les recuerda su preferencia en Honduras.
Arroz Progreso, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Arroz
Leche Sula, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Leche
Espresso Americano, Super TOM, Marca Emblema y marca # 1 en Categoría: Cafeterías
Bijao, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Cemento
Delicia, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Embutidos
Toyota, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Automóviles
Supermercado La Colonia, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Supermercados
Tigo, Super TOM y marca # 1 en Categoría: Telefonía móvil
Pollo Norteño, marca # 1 en Categoría: Pollo crudo
BAC, marca # 1 en Categoría: Bancos
Pinturas Americanas, marca # 1 en Categoría: Pinturas
Farmacia Simán, marca # 1 en Categoría: Farmacias
Jetstereo, marca # 1 en Categoría: Tiendas de electrónica
SalvaVida, marca # 1 en Categoría: Cerveza
Sula, marca # 1 en Categoría: Jugos
Yummies, marca # 1 en Categoría: Boquitas/Snacks
Diunsa, marca # 1 en Categoría: Tiendas por departamentos
Flor de Caña, marca # 1 en Categoría: Ron
Café Oro, marca # 1 en Categoría: Café en grano/molido
Burger King, marca # 1 en Categoría: Comida rápida
Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), marca # 1 en Categoría: Universidades
Coca Cola se le reconoce en la categoría especial de Marca destacada en campañas publicitarias.
Sula, se le reconoce en tres diferentes categorías especiales como Marca emblemática, Marca innovadora y Marca referente en vida saludable.