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Las mayores protestas de 'No Kings' contra Trump, la guerra en Irán y el ICE

Las manifestaciones ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.

POR EFE La tercera jornada de protestas del movimiento 'No Kings' (No reyes) comenzó este sábado en Estados Unidos, donde los organizadores prevén más de 3.300 concentraciones, la mayor movilización hasta ahora contra el presidente Donald Trump, la guerra en Irán y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). La coalición de unos 400 grupos, como Amnistía Internacional, Indivisible, sindicatos y la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU), prevé superar las anteriores dos ediciones, la de 7 millones de asistentes y 2.700 eventos en octubre pasado, y la de 5 millones de manifestantes en 2.100 sitios en junio de 2025. Las marchas, en los 50 estados del país, condenan el "autoritarismo" que perciben en el segundo mandato del presidente Trump, en particular por los presuntos abusos de ICE y los operativos migratorios, que en enero resultaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota. También se centrarán en repudiar la "guerra ilegal" de Trump en Irán, que justo este sábado cumple un mes. "Los estadounidenses están hartos de este caos constante, y están listos para unirse en solidaridad contra los actos excesivos y atroces de la Administración de Trump contra las familias trabajadoras y los inmigrantes", expuso la coalición en un comunicado antes de la marcha.

La principal concentración estaba programaba en Minnesota, donde ICE y la Patrulla Fronteriza mataron en enero a Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses, lo que agudizó la indignación nacional contra los operativos migratorios de Trump. En Mineápolis, la mayor ciudad de dicho estado, se espera la participación del senador progresista Bernie Sanders, la actriz Jane Fonda y líderes de los mayores sindicatos del país, como Liz Schuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, en inglés). Las manifestaciones ocurren mientras la desaprobación a Trump alcanza su mayor nivel de sus dos mandatos, pues un 59 % de los estadounidenses reprueba su gestión, según reveló una encuesta de Fox News el miércoles.

Cubanos y venezolanos que huyeron de "dictaduras" marchan contra "autoritarismo" de Trump

Cubanos y venezolanos que huyeron de "dictaduras" marcharon este sábado en Miami contra lo que perciben como "autoritarismo" del presidente estadounidense, Donald Trump, durante la jornada de movilización del movimiento 'No Kings' (No reyes). De las más de 3.000 manifestaciones convocadas a nivel nacional, las del sur de Florida destacaron porque los organizadores, del grupo 50501Miami, convocaron a la marcha con el título '¡Abajo la dictadura! En Cuba, en Venezuela, en EE.UU.!", por lo que exiliados y sus descendientes protestaron bajo ese lema. Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus (VAC), expresó a EFE que "jamás imaginó que después de haber marchado tantos años en Venezuela" haría lo mismo en EE.UU. "(Después de) haber tragado gas lacrimógeno, haber tenido que tirarme al suelo en las calles de Caracas luchando contra lo que en ese momento ya era la incipiente dictadura de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, (no imaginé que) tendría que venir a este, mi nuevo país, a defender la democracia aquí también", expuso. En el sur de Florida, hogar de la mayor población de origen cubano y venezolano en Estados Unidos, también se caracterizaron por repudiar las "dictaduras" de Cuba y Venezuela, presionadas por la Administración de Trump para "cambiar de régimen". "Necesitamos que cambie, Cuba tiene que cambiar, eso es imposible que siga. El Gobierno que existe no sirve, eso no sirve, tienen que cambiar, necesitan libertad", comentó a EFE Patricia González, residente de origen cubano en Miami. Los manifestantes expresaron su escepticismo sobre la política de Trump hacia Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó el 3 de enero en la captura de Maduro, pero también en el ascenso de la chavista Delcy Rodríguez, nueva presidenta encargada reconocida por Washington. "Lo que está pasando en Cuba es horrible y lo que está pasando yo no creo que vaya a solucionar ningún problema allá y lo que está haciendo es trayendo más miseria a la población", opinó la activista cubana Silvia Muñoz. Las protestas en Florida, que congregaron a miles de personas en el Tropical Park y en el barrio de La Pequeña Habana, se centraron en los supuestos abusos de los operativos migratorios que han calado en Miami, donde más del 50 % de la población nació en otro país.

Varios centenares de personas protestan en Portugal