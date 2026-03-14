Centroamérica ofrece destinos únicos para vivir la Semana Santa

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Especialistas del sector turístico destacan que Centroamérica es un “multidestino” que reúne en pocos kilómetros islas caribeñas, sitios arqueológicos mayas, bosques nubosos y ciudades históricas que conservan tradiciones centenarias.

Por revistaeyn.com La llegada de la Semana Santa convierte a Centroamérica en uno de los destinos más atractivos para quienes buscan combinar tradiciones religiosas, riqueza cultural y paisajes naturales excepcionales.

Desde antiguas ciudades coloniales y pueblos con profundas celebraciones de fe hasta playas paradisíacas y selvas tropicales, la región ofrece una amplia variedad de lugares para disfrutar de las vacaciones mientras se participa en actos religiosos y actividades culturales. Historia y cultura entre templos y ciudades coloniales Uno de los destinos más emblemáticos de la región es el Parque Nacional Tikal, en Guatemala, considerado uno de los asentamientos mayas más importantes de Mesoamérica. Con una extensión de 16 kilómetros cuadrados, este sitio arqueológico fue declarado Patrimonio Mundial Cultural y Natural por la UNESCO en 1979.

Ubicado en el departamento de Petén, Tikal fue una poderosa capital maya durante el período Clásico y llegó a albergar hasta 100,000 habitantes. Sus templos monumentales, rodeados de selva tropical, ofrecen una experiencia única para quienes desean combinar historia, naturaleza y espiritualidad durante sus vacaciones. Otro destino cultural destacado es la ciudad de Granada, en Nicaragua, considerada una de las urbes coloniales más antiguas de América Latina construidas en tierra firme. Su arquitectura colonial, barroca y neoclásica se aprecia en sus iglesias, plazas y calles empedradas. Durante la Semana Santa, Granada adquiere un ambiente especial con celebraciones religiosas y tradiciones que atraen a visitantes de toda la región. Naturaleza y aventura en paisajes únicos Para quienes prefieren experiencias de ecoturismo, el Bosque Nuboso de Monteverde, en Costa Rica, es uno de los destinos más impresionantes de la región. Esta reserva natural alberga aproximadamente el 2.5 % de la biodiversidad del planeta y cerca del 10 % de su flora es endémica.

El lugar se encuentra a 1,330 metros sobre el nivel del mar y cuenta con senderos que atraviesan un ecosistema cubierto por niebla constante. Los visitantes pueden recorrer puentes colgantes que permiten caminar sobre el dosel del bosque mientras observan especies como jaguares, ocelotes y el famoso quetzal resplandeciente.

En Honduras, la isla de Roatán, en el archipiélago de Islas de la Bahía, también destaca como uno de los principales destinos turísticos del Caribe. Sus arrecifes de coral, parte de la barrera mesoamericana, atraen a miles de turistas interesados en el buceo y el snorkel. Playas y escapadas caribeñas Entre los destinos costeros más populares se encuentra Playa El Tunco, ubicada a unos 42 kilómetros de San Salvador. Este lugar forma parte de la Ruta Sol y Playa de El Salvador y es reconocido internacionalmente por sus condiciones para practicar surf.

Entre abril y agosto, las olas pueden alcanzar hasta seis metros de altura, lo que atrae tanto a surfistas profesionales como a turistas que buscan disfrutar de la atmósfera relajada del lugar. Su nombre proviene de una formación rocosa negra que se asemeja a un cerdo acostado. En Panamá, el archipiélago de Bocas del Toro ofrece una vibrante mezcla de cultura caribeña, playas de arena blanca y arrecifes coralinos que albergan cerca del 95 % de las especies de coral del Caribe. Las actividades más populares incluyen el snorkel, el buceo y recorridos nocturnos para observar fenómenos de bioluminiscencia. Tradiciones religiosas que atraen visitantes La Semana Santa en Centroamérica también destaca por sus profundas tradiciones religiosas. En Guatemala, la ciudad de Antigua Guatemala es famosa por sus procesiones y alfombras elaboradas con aserrín de colores, flores y frutas que decoran las calles empedradas.