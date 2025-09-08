Carlos Alcaraz supera los US$53 millones en premios con los cinco del Abierto de EEUU

POR EFE

El tenista español Carlos Alcaraz ha superado los 53 millones de dólares (45 millones de euros, aproximadamente) en premios una vez sumados los cinco que se embolsó por su triunfo el domingo en el Abierto de los Estados Unidos.

El US Open optó por incrementar en esta edición la bolsa en premios y otorgó esa cantidad al vencedor elevando considerablemente la cifra de 3,6 millones que fijó en 2024 -entonces ganó el italiano Jannik Sinner, el rival al que Alcaraz venció este domingo en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4-.

El joven tenista murciano, quien a sus 22 años es el número 1 de la clasificación de la ATP y ganador ya de 23 títulos como profesional -debutó en este campo en 2020-, seis de ellos de Grand Slam, acumula 53.486.628 dólares. En 2025 son 15.631.652, según los datos hechos públicos por la propia Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).