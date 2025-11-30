¿Cómo elegir el mejor regalo para esta Navidad?

Por revistaeyn.com

Una pregunta que más nos hemos hecho en las últimas semanas es ¿Qué le voy a regalar a... para esta Navidad? Y acá hay unos tips.

Según las tendencias actuales, las familias combinan la emoción de regalar con la intención de ofrecer experiencias significativas.

Juguetes educativos, artículos tecnológicos adaptados a cada edad y productos que promueven la creatividad son algunos de los más buscados este año.

Para esta temporada, uno de los que se ha preparado es Almacenes El Rey. "Nos esforzamos por ofrecer una amplia variedad de productos que combinan calidad, buen precio, innovación y significado, con el fin de acompañar a las familias en estas fechas tan especiales”, explicó Carolina Carballo, Gerente de Mercadeo.