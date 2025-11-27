Centroamérica & Mundo

Elecciones en Honduras ¿Por qué concentra la atención de toda América Latina?

El próximo domingo se definen comicios decisivos para Honduras. Pero, en esta oportunidad no se trata sólo de una elección crucial para el país centroamericano. Las transformaciones geopolíticas en marcha en toda América hacen que este evento sea un hito trascendente para toda la región.

    Los hondureños elegirán un nuevo presidente este domingo 30 de noviembre. Foto de cortesía
2025-11-27

Por revistaeyn.com

Desde el Norte hasta el último confín de la Patagonia, este fin de semana, la atención de los analistas y estrategas políticos (y de buena parte de la ciudadanía) va a estar centrada en lo que derive de las urnas en Honduras.

¿Será este país centroamericano el próximo en alinearse al mapa geopolítico que se está diseñando desde la Casa Blanca? ¿Será Honduras uno de los últimos bastiones sobrevivientes del Socialismo del Siglo XXI, que se va diluyendo a pasos acelerados con un régimen venezolano cada día más debilitado?

Para aportar a la conversación pública de esta trascendente instancia que protagonizará Honduras, el próximo domingo, ofrecemos a continuación la visión que desde Sudamérica realiza el canal de Noticias DNews (canal de noticias hispanoamericano exclusivo de la proveedora satelital DirecTV).


