Tendencias para decorar esta Navidad 2025

Los colores, las luces y las texturas son las protagonistas, mismas que hablan de alegría, esperanza y nostalgia.

Por revistaeyn.com Llega una de las temporadas más esperadas por muchos: Navidad y fin de año. Y no es solo por las fiestas, algunos expresan su alegría en cada decoración de su hogar. Acá dejamos unos tips para tomar en cuenta en este 2025. Guiarse por el sentimiento: Si lo que busca es reflejar su sentimiento más profundo en la decoración, hay cinco tendencias: 1. Nostálgica Navidad: Colores principales: verde pino, rojo festivo, dorado tradicional, verde abeto y rojo cálido. 2. Destellos de Magia Es una Navidad para quienes disfrutan de los detalles finos y de un ambiente calmado. Colores principales: dorado champagne, blanco perla, oro suave, marfil cálido y beige natural. 3. Nieve Encantada:

Inspirada en paisajes nevados. Colores principales: blanco escarchado, plata suave, gris perla, hielo brillante y gris cristal. 4. Encanto Carmesí Lazos grandes, telas suaves y un estilo moderno crean un ambiente cálido, lleno de pasión y amor familiar. Colores principales: rojo terciopelo, rojo clásico, granate profundo y rojo cereza. 5. Noche Estrellada Inspirada en el cielo de noche. Es elegante, misteriosa y perfecta para soñar en grande. Colores principales: azul medianoche, azul noche, dorado antiguo, oro profundo y azul real. “Las tendencias navideñas 2025 lo confirman: el diseño no está desconectado de la cultura emocional, por el contrario, es su reflejo más íntimo”, explica Carolina Carballo, Gerente de Mercadeo de Almacenes El Rey.

TIPS PARA DECORAR EN NAVIDAD

Logre una decoración bonita y que también se sienta significativa. “Los cascanueces y las villas se han convertido en favoritas porque son una manera de contar historias, de traer recuerdos y de crear nuevas memorias”, explica Angélica Zamora, Asesora del Hogar de Ferretería EPA. 1. Elija una historia: más allá de una paleta de colores, piense en la emoción que desea evocar: ¿nostalgia? ¿magia? ¿Un recuerdo de infancia? Deje que esa historia guíe sus decisiones. 2. Haga del Cascanueces un personaje central: ubíquelo en lugares clave como la entrada o la sala, donde pueda mirar de frente y dar la bienvenida con presencia.

3. Cree una escena viva con su villa: agrupe las piezas sobre una base neutra, añada iluminación suave y juegue con alturas o niveles para lograr una composición que cuente una historia en miniatura. Puede agregar accesorios como arbolitos para dar más naturalidad al ambiente.

4. Ilumine con intención: las luces son el alma de la atmósfera. Opte por tonos cálidos y colóquelas estratégicamente para acentuar detalles y generar calidez. 5. Involucre a su familia: permita que cada miembro elija una pieza especial: un Cascanueces, una villa o un adorno con historia. La decoración más bonita es la que se construye entre todos.

UNA NAVIDAD SEGURA

No olvide la seguridad, por eso es que es necesario comprar productos eléctricos certificados con sellos que incluyen: UL, CIDET, TUV y NOM-ANCE. Estos distintivos garantizan que el producto ha sido evaluado y cumple con estándares de seguridad y calidad. “En el caso de los insumos usados en Navidad, debemos revisar que estas certificaciones estén presentes en las luces o series que se colocan en los árboles y otros lugares, pero también en todo adorno eléctrico como las lámparas o los inflables. Incluso las regletas y extensiones que usemos durante la época, deben cumplir con este requerimiento”, detalla Jennifer Rodríguez, líder de investigación y desarrollo para Prysmian Centroamérica y Caribe. Igualmente, recuerde seguir las instrucciones de los manuales, cuidado con las conexiones al exterior y revise bien cada una de las decoraciones antes de conectar.