Costa Rica brilló en Nueva York: ADN506 Swimwear debutó en el NYFW 2025

Por revistaeyn.com
La diseñadora costarricense Mynell Chacón, fundadora de la marca ADN506 Swimwear by Mynell, hizo historia al presentar su colección de trajes de baño “ORGULLO” en el marco del New York Fashion Week (NYFW) 2025, uno de los eventos más importantes de la moda a nivel global.
El desfile se llevó a cabo en la prestigiosa plataforma 7 Runway, donde la propuesta de Chacón captó la atención de medios internacionales, compradores, influencers y críticos de moda. Su colección, inspirada en los colores, símbolos y esencia de Costa Rica, fue aplaudida por su fusión entre diseño contemporáneo y riqueza cultural.
“Ha sido una experiencia inolvidable. Ver mi colección en una de las pasarelas más influyentes del mundo reafirma que los sueños se pueden alcanzar con pasión, identidad y trabajo duro. Este desfile no solo representa un logro personal, sino un paso adelante para la moda costarricense en el escenario internacional”, expresó Mynell Chacón, Directora General de ADN506 Swimwear by Mynell, tras su presentación.
La colección “ORGULLO”, compuesta por nueve diseños únicos, rinde homenaje a la biodiversidad y cultura costarricense con piezas nombradas Luna Liberiana, Morfo Azul, Chubasco, Lapa Roja, Tucán, Guaria Morada, Flores Amarillas, Manzanillo y Bosque Lluvioso. Cada diseño combina cortes sofisticados, colores vibrantes y textiles de alta calidad, llevando “la naturaleza... a la pasarela”, concepto central de la marca.
La participación de ADN506 Swimwear en el NYFW marca un hito para la moda nacional, posicionando a Costa Rica como un referente emergente en el diseño latinoamericano con identidad. Con este debut internacional, la marca busca continuar su expansión, llevando su mensaje de orgullo y autenticidad a nuevos mercados.
ADN506 SWIMWEAR BY MYNELL
ADN506 nació hace cinco años como una idea impulsada por el amor a Costa Rica, y en 2022 se consolidó como una compañía. Su objetivo es conectar a nuestro país con el mundo a través de la moda, mediante diseños únicos con identidad costarricense, bajo el concepto de 'la naturaleza... a la pasarela'.
ADN506 Swimwear by Mynell ha ido ganando reconocimiento en el ámbito nacional por su diseño de autor y su apuesta por la moda cultural y juvenil. La participación en el NYFW marca un nuevo capítulo en su crecimiento internacional.