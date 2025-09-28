Costa Rica brilló en Nueva York: ADN506 Swimwear debutó en el NYFW 2025

Por revistaeyn.com

La diseñadora costarricense Mynell Chacón, fundadora de la marca ADN506 Swimwear by Mynell, hizo historia al presentar su colección de trajes de baño “ORGULLO” en el marco del New York Fashion Week (NYFW) 2025, uno de los eventos más importantes de la moda a nivel global.

El desfile se llevó a cabo en la prestigiosa plataforma 7 Runway, donde la propuesta de Chacón captó la atención de medios internacionales, compradores, influencers y críticos de moda. Su colección, inspirada en los colores, símbolos y esencia de Costa Rica, fue aplaudida por su fusión entre diseño contemporáneo y riqueza cultural.

“Ha sido una experiencia inolvidable. Ver mi colección en una de las pasarelas más influyentes del mundo reafirma que los sueños se pueden alcanzar con pasión, identidad y trabajo duro. Este desfile no solo representa un logro personal, sino un paso adelante para la moda costarricense en el escenario internacional”, expresó Mynell Chacón, Directora General de ADN506 Swimwear by Mynell, tras su presentación.