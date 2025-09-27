Jardines comestibles y funcionales ganan terreno en los hogares costarricenses

Por revistaeyn.com

Los jardines se transforman este 2025 con propuestas que fusionan sostenibilidad, funcionalidad y diseño. Los espacios verdes buscan generar bienestar, aprovechar recursos naturales y reflejar la personalidad del hogar.

Entre las principales tendencias destacan los jardines comestibles, donde plantas ornamentales conviven con hierbas aromáticas, frutas y vegetales en arreglos visualmente armoniosos. Esta tendencia responde al creciente interés por cultivar en casa de manera práctica y estética, incluso en espacios pequeños.

Otra corriente en auge es el diseño natural en el exterior, que incorpora elementos como piedras naturales, madera reciclada, espejos de agua y vegetación nativa para crear una conexión emocional con el entorno. También se imponen la iluminación solar y los muebles resistentes al clima tropical, ideales para quienes buscan confort y eficiencia.

“Las personas buscan espacios que promuevan el bienestar y la conexión con la naturaleza. Un jardín bien pensado puede convertirse en un oasis personal, sin importar el tamaño del espacio”, comentó Angélica Zamora, Asesora del Hogar de EPA.