Jardines comestibles y funcionales ganan terreno en los hogares costarricenses

Por revistaeyn.com
Los jardines se transforman este 2025 con propuestas que fusionan sostenibilidad, funcionalidad y diseño. Los espacios verdes buscan generar bienestar, aprovechar recursos naturales y reflejar la personalidad del hogar.
Entre las principales tendencias destacan los jardines comestibles, donde plantas ornamentales conviven con hierbas aromáticas, frutas y vegetales en arreglos visualmente armoniosos. Esta tendencia responde al creciente interés por cultivar en casa de manera práctica y estética, incluso en espacios pequeños.
Otra corriente en auge es el diseño natural en el exterior, que incorpora elementos como piedras naturales, madera reciclada, espejos de agua y vegetación nativa para crear una conexión emocional con el entorno. También se imponen la iluminación solar y los muebles resistentes al clima tropical, ideales para quienes buscan confort y eficiencia.
“Las personas buscan espacios que promuevan el bienestar y la conexión con la naturaleza. Un jardín bien pensado puede convertirse en un oasis personal, sin importar el tamaño del espacio”, comentó Angélica Zamora, Asesora del Hogar de EPA.
Ya sea un jardín, una terraza o un pequeño balcón, cada rincón verde puede reflejar el estilo y necesidades de quienes habitan el hogar. Las tendencias actuales invitan a redescubrir el exterior como un espacio funcional, relajante y sostenible.
CONSEJOS PARA APLICAR ESTAS TENDENCIAS
Con algunas ideas clave y los elementos adecuados, es posible transformar cualquier jardín, terraza o balcón en un rincón funcional, acogedor y con mucho estilo. A continuación, consejos a tomar en cuenta:
● Empiece con lo comestible: cultive hierbas como albahaca, romero o menta en jardineras o macetas. Aportan color, aroma y sabor.
● Elija plantas nativas: requieren menos mantenimiento y agua, y atraen polinizadores.
● Incorpore elementos naturales: piedras, madera y agua generan armonía visual y sensorial.
● Aproveche la luz solar: use lámparas solares decorativas para iluminar senderos, jardineras o zonas de descanso.
Con creatividad y los recursos adecuados, cada persona puede transformar su espacio exterior en un lugar de bienestar y belleza, alineado con las tendencias globales y el estilo de vida.