Cristiano quiere "seguir jugando unos años más, pero no muchos"

POR EFE

Cristiano Ronaldo "quiere seguir jugando unos años más", pero "no muchos", anunció el futbolista luso la pasada noche al recibir un trofeo en una gala organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

El futbolista del Al Nassr saudí fue galardonado con el 'Globo Prestigio' en los "Portugal Football Globes" de la FPF y en su discurso abordó su futuro al afirmar que, tanto el trofeo como la longevidad de su carrera, son "motivo de gran orgullo".

Cristiano Ronaldo, que tiene 40 años, se encuentra concentrado con la selección de Portugal para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de 2026 contra Irlanda, el día 11 de octubre, y Hungría, el día 14, ambos en el Estadio de Alvalade de Lisboa.