La mexicana TV Azteca inicia proceso de reorganización tras presiones por deudas

Empresas & Management

La compañía del empresario Ricardo Salinas señaló que la industria de la televisión en México y a nivel global atravesó “transformaciones profundas”, derivadas de la evolución del mundo publicitario.

Por Agencia EFE La empresa mexicana de medios del Grupo Salinas, TV Azteca, anunció que recurrirá a un concurso mercantil voluntario como “herramienta legal” para “sanear las finanzas y ordenar integralmente sus pasivos”, así como asegurar la continuidad de la compañía. En un comunicado, la compañía del empresario Ricardo Salinas señaló que la industria de la televisión en México y a nivel global atravesó “transformaciones profundas”, derivadas de la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital, en un entorno que presionó su modelo de negocio.

TV Azteca expuso que, además de esos cambios, enfrentó retos financieros como el desembolso de más de 3.800 millones de pesos en 2018 por el pago de licencias (unos US$211 millones), y el impacto de la pandemia de covid-19, que afectó la inversión publicitaria y las ventas. La empresa añadió que en 2021 inició un proceso para reorganizar sus compromisos financieros, incluida deuda en moneda extranjera, y que desde entonces privilegió el diálogo para alcanzar un “acuerdo justo” con sus contrapartes. A ello sumó el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero, que dijo haber liquidado “en su totalidad”, con un impacto “financiero significativo” adicional. Sobre este mecanismo legal, el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, afirmó que el concurso mercantil permite, bajo supervisión de un juez, reordenar pasivos “de manera estructurada y equitativa” conforme a la capacidad de pago.