OpenAI recibe inversión récord de US$110.000 millones por parte de Amazon, SoftBank y Nvidia

La ronda, una de las mayores en la historia tecnológica, eleva la valoración de OpenAI a US$ 730.000 millones y consolida una nueva arquitectura industrial basada en nube, chips y agentes de IA a escala global.

Por revistaeyn.com / Agencias La carrera global por el liderazgo en inteligencia artificial (IA) acaba de entrar en una nueva dimensión financiera e industrial. OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, anunció una ronda de financiación histórica por US$110.000 millones, liderada por Amazon, SoftBank y Nvidia, que sitúa su valoración prefinanciación en US$730.000 millones. La operación no solo representa una de las mayores rondas privadas registradas en el sector tecnológico, sino que confirma la consolidación de la IA generativa como principal vector de inversión estratégica a nivel global.

Según informó la compañía y recogieron agencias internacionales, Amazon aportará US$50.000 millones de dólares, SoftBank US$30.000 millones y Nvidia otros US$30.000 millones, mientras se espera la incorporación de nuevos inversores financieros en las próximas semanas.

Nuevo equilibrio de poder

El movimiento tiene implicancias estructurales. No se trata únicamente de capital, sino de la integración vertical de tres pilares críticos del ecosistema de IA: -Infraestructura en la nube (AWS) -Financiación de largo plazo y expansión global (SoftBank) -Capacidad avanzada de cómputo y semiconductores (Nvidia) “La IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía, y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda”, declaró Sam Altman, CEO de OpenAI, a CNBC, tras anunciar el acuerdo. El dato operativo acompaña la magnitud financiera: ChatGPT supera los 900 millones de usuarios activos semanales, cuenta con más de 50 millones de suscriptores de pago y suma más de 9 millones de usuarios empresariales. En paralelo, Codex —su herramienta para desarrolladores— alcanzó 1,6 millones de usuarios semanales tras triplicar su base desde comienzos de año.

El valor agregado de Amazon

El acuerdo consolida a Amazon Web Services (AWS) como socio tecnológico clave de OpenAI. Amazon realizará un desembolso inicial de US$15.000 millones, seguido de otros US$35.000 millones condicionados a hitos específicos. Como parte de la alianza, ambas compañías desarrollarán un Stateful Runtime Environment (Entorno de Ejecución con Estado), que permitirá a desarrolladores crear aplicaciones capaces de mantener memoria y contexto persistente, disponible a través de Amazon Bedrock. Además, AWS se convertirá en proveedor exclusivo de nube de terceros para “OpenAI Frontier”, una plataforma destinada a la gestión segura de agentes de IA en entornos corporativos. El CEO de Amazon, Andy Jassy, destacó que desarrolladores y empresas podrán ejecutar servicios basados en modelos de OpenAI en AWS con un entorno de ejecución avanzado, impulsado por inteligencia de frontera.

OpenAI también adoptará de forma intensiva los chips Trainium de Amazon, que, según la compañía, ofrecen entre 30% y 40% mejor relación precio-rendimiento frente a GPUs comparables.

Nvidia asegura capacidad energética

Más allá del capital, Nvidia aporta infraestructura crítica. El acuerdo contempla el uso de 3 gigavatios (GW) de capacidad de inferencia dedicada y 2 GW para entrenamiento, apoyados en los nuevos sistemas Vera Rubin, que se suman a la infraestructura existente basada en arquitecturas Hopper y Blackwell. La cifra en gigavatios refleja la escala industrial que está alcanzando la IA: ya no se trata únicamente de software, sino de una industria intensiva en energía, centros de datos y hardware de alta especialización.

SoftBank y la apuesta geopolítica

Para SoftBank, el movimiento refuerza su posicionamiento estratégico en la Inteligencia Artificial como eje central de su visión de largo plazo. La firma japonesa ha sido uno de los principales catalizadores de capital en tecnología disruptiva en las últimas dos décadas, y con esta operación consolida su exposición al núcleo del ecosistema de IA generativa. Tras la ronda, la valoración prefinanciación de OpenAI alcanza los US$730.000 millones, ubicándola entre las compañías tecnológicas más valiosas del mundo, incluso en comparación con grandes corporaciones cotizadas. La magnitud de la operación confirma tres tendencias estructurales: 1.La IA como infraestructura económica transversal, comparable a la electricidad o internet. 2.La convergencia entre nube, semiconductores y modelos fundacionales. 3.La concentración de capital en pocos actores con capacidad de escalar a nivel global.

Impacto para América Latina