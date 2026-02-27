Paramount oficializa la compra de Warner Bros Discovery por US$110.000 millones

Por revistaeyn.com
Warner Bros Discovery acordó ser adquirida por Paramount Skydance en un acuerdo valorado en US$110.000 millones, poniendo fin a una intensa guerra de ofertas después de que Netflix se retirara de su acuerdo con el propietario de HBO Max.
El acuerdo, con un valor patrimonial de US$81.000 millones, se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, informaron las compañías.
El jueves, Netflix decidió no igualar la última oferta de Paramount de US$31 por acción, que Warner Bros consideró superior al acuerdo de US$27,75 por acción que el pionero del streaming había propuesto por sus activos de estudio y transmisión.
“Netflix tenía el derecho legal de igualar la oferta de PSKY. Como todos saben, finalmente decidieron no hacerlo. Eso resultó en un acuerdo firmado con PSKY esta mañana. Así que ahí es donde están las cosas”, dijo Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros, durante la asamblea.
Las acciones de Paramount subieron un 1 % en operaciones posteriores al cierre, mientras que las de Warner Bros y Netflix se mantuvieron estables.
La adquisición será financiada con US$47.000 millones en capital aportado por la familia Ellison y RedBird Capital Partners, además de compromisos de deuda adicionales por US$54.000 millones provenientes de Bank of America, Citigroup y Apollo. Paramount también planea una oferta de derechos de hasta US$3.250 millones en acciones Clase B para sus accionistas actuales.
Paramount y Warner Bros indicaron que esperan lograr más de US$6.000 millones en ahorros, impulsados por la integración tecnológica, eficiencias corporativas y la optimización de operaciones.
La empresa fusionada contará con una biblioteca cinematográfica de más de 15.000 títulos y franquicias populares como “Game of Thrones”, “Mission Impossible”, “Harry Potter” y el Universo DC, señalaron las compañías en un comunicado.
Paramount, liderada por David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, tiene profundas conexiones políticas con la administración Trump, lo que podría facilitar la aprobación regulatoria federal del acuerdo.
El fiscal general del estado de California, Rob Bonta, dijo que el estado ya está investigando el acuerdo y que será “enérgico” en su revisión.
APROBACIÓN DE LA UE NO SERÁ UN OBSTÁCULO
Se espera que Paramount obtenga con facilidad la aprobación antimonopolio de la Unión Europea, y que cualquier desinversión requerida sea menor, informó Reuters el viernes citando fuentes.
El acuerdo es uno de los mayores remezones en la industria mediática de Hollywood y creará uno de los estudios cinematográficos más grandes del mundo, permitiendo a Paramount aprovechar el vasto catálogo de propiedad intelectual de Warner, incluidas franquicias como “Fantastic Beasts” y “The Matrix”.
También permitirá a Paramount fortalecer su estrategia de streaming, con una posible combinación de HBO Max y Paramount+, lo que le daría mayor participación de mercado y le permitiría competir más directamente con el líder del sector, Netflix.
Paramount buscaba adquirir Warner Bros desde finales del año pasado, cuando lanzó una campaña hostil para arrebatar la compañía al gigante del streaming aumentando de forma constante su oferta.
El inversionista activista Ancora Holdings, que posee una pequeña participación en Warner Bros, también había intensificado la presión sobre el propietario de HBO para que negociara más con Paramount.
Legisladores de ambos partidos han expresado preocupación de que cualquier acuerdo para adquirir Warner Bros pueda resultar en menos opciones y precios más altos para los consumidores.
Los operadores de cines también temen que la combinación de grandes estudios de Hollywood pueda costar empleos y reducir la cantidad de películas estrenadas en salas.
Con información de Reuters