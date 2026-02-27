Paramount oficializa la compra de Warner Bros Discovery por US$110.000 millones

El acuerdo, con un valor patrimonial de US$81.000 millones, se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2026, informaron las compañías.

Warner Bros Discovery acordó ser adquirida por Paramount Skydance en un acuerdo valorado en US$110.000 millones, poniendo fin a una intensa guerra de ofertas después de que Netflix se retirara de su acuerdo con el propietario de HBO Max.

El jueves, Netflix decidió no igualar la última oferta de Paramount de US$31 por acción, que Warner Bros consideró superior al acuerdo de US$27,75 por acción que el pionero del streaming había propuesto por sus activos de estudio y transmisión.

“Netflix tenía el derecho legal de igualar la oferta de PSKY. Como todos saben, finalmente decidieron no hacerlo. Eso resultó en un acuerdo firmado con PSKY esta mañana. Así que ahí es donde están las cosas”, dijo Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros, durante la asamblea.

Las acciones de Paramount subieron un 1 % en operaciones posteriores al cierre, mientras que las de Warner Bros y Netflix se mantuvieron estables.

La adquisición será financiada con US$47.000 millones en capital aportado por la familia Ellison y RedBird Capital Partners, además de compromisos de deuda adicionales por US$54.000 millones provenientes de Bank of America, Citigroup y Apollo. Paramount también planea una oferta de derechos de hasta US$3.250 millones en acciones Clase B para sus accionistas actuales.

Paramount y Warner Bros indicaron que esperan lograr más de US$6.000 millones en ahorros, impulsados por la integración tecnológica, eficiencias corporativas y la optimización de operaciones.

La empresa fusionada contará con una biblioteca cinematográfica de más de 15.000 títulos y franquicias populares como “Game of Thrones”, “Mission Impossible”, “Harry Potter” y el Universo DC, señalaron las compañías en un comunicado.

Paramount, liderada por David Ellison, hijo del multimillonario Larry Ellison, tiene profundas conexiones políticas con la administración Trump, lo que podría facilitar la aprobación regulatoria federal del acuerdo.

El fiscal general del estado de California, Rob Bonta, dijo que el estado ya está investigando el acuerdo y que será “enérgico” en su revisión.