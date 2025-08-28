El VAR en la Conmebol: árbitro anunciará decisión tras revisarlo

Ocio

POR EFE La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este lunes que a partir de los cuartos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana, que se disputarán en septiembre próximo, se empleará una herramienta tecnológica que permitirá a los árbitros dar a conocer en vivo las decisiones finales luego de una revisión del VAR. En un comunicado, la organización deportiva con sede en la ciudad paraguaya de Luque explicó que se trata del 'Referee’s Announcement of VAR Decisions (anuncio en vivo de las decisiones del VAR)'.

"Con esta innovación, el árbitro principal explicará en vivo, tanto al público en el estadio como a los millones de aficionados que siguen las transmisiones, la decisión tomada luego de una revisión VAR", detalló la nota. Según la Conmebol, se "busca acercar el juego a la gente, fortalecer la claridad y transmitir confianza en cada determinación". La herramienta arbitral fue aprobada por la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA, explicó la Conmebol. El organismo rector del fútbol sudamericano destacó que la implementación de esta herramienta constituirá "un nuevo hito para el arbitraje del continente" y un paso en la modernización de sus torneos.