Jamenei murió: 8 claves para entender quién fue el Líder Supremo y cómo sigue ahora el proceso

Clérigo revolucionario y hombre de confianza de Jomeiní, había sido presidente durante la década de 1980 y sobrevivió a un atentado en 1981 que le dejó secuelas físicas permanentes.

Alí Jameneí (Ali Khamenei) fue el Líder Supremo de Irán desde 1989, tras la muerte de Ruholá Jomeiní, fundador de la República Islámica.

No era el religioso más prestigioso ni el más carismático cuando asumió. Su autoridad teológica era discutida. Fue elegido como figura de equilibrio entre facciones, más política que doctrinal. Con el tiempo convirtió esa aparente debilidad en un sistema sólido de lealtades.

Llegó como opción de consenso; se consolidó como eje del poder iraní durante más de tres décadas. Su formación fue estratégica antes que académica. Entendía el poder como estructura, no como símbolo.

2) Cuál era el poder real de Jameneí

Irán tiene presidente, parlamento y elecciones. Pero el Líder Supremo está por encima de ese esquema.

Jameneí controlaba las Fuerzas Armadas; nombraba al jefe del Poder Judicial, influía decisivamente en el Consejo de Guardianes (que valida candidaturas y leyes) y definía la línea estratégica en política exterior y nuclear.

Bajo su liderazgo, la arquitectura institucional se volvió más vertical y menos permeable. El sistema iraní se consolidó como una democracia electoral supervisada por una autoridad religiosa-política superior.

3) La Guardia Revolucionaria, columna vertebral del régimen

Uno de los legados centrales de Jameneí fue el fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

La IRGC no es solo una fuerza militar. Es actor de inteligencia; potencia económica (infraestructura, energía, conglomerados) e instrumento de influencia regional.

Con su respaldo, el régimen evolucionó de una teocracia clerical a un sistema clerical-militar. La Guardia se convirtió en garante de estabilidad interna y proyección externa.

4) La doctrina exterior: el “eje de resistencia”

Jameneí consolidó una red de alianzas regionales basada en la disuasión indirecta frente a Estados Unidos e Israel.

Ese entramado incluyó a Hezbollah en el Líbano; milicias chiitas en Irak; apoyo al régimen sirio y vinculación con grupos palestinos. La estrategia fue clara: guerra asimétrica y expansión de influencia sin confrontación directa convencional.

En América Latina, Irán reforzó lazos diplomáticos y comerciales con gobiernos del llamado “bloque bolivariano” (como Venezuela y Bolivia), incluyendo cooperación tecnológica y militar, y exportación de drones.