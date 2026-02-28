Jamenei murió: 8 claves para entender quién fue el Líder Supremo y cómo sigue ahora el proceso

Por revistaeyn.com
1) Quién era Ali Khamenei: el heredero inesperado
Alí Jameneí (Ali Khamenei) fue el Líder Supremo de Irán desde 1989, tras la muerte de Ruholá Jomeiní, fundador de la República Islámica.
Clérigo revolucionario y hombre de confianza de Jomeiní, había sido presidente durante la década de 1980 y sobrevivió a un atentado en 1981 que le dejó secuelas físicas permanentes.
No era el religioso más prestigioso ni el más carismático cuando asumió. Su autoridad teológica era discutida. Fue elegido como figura de equilibrio entre facciones, más política que doctrinal. Con el tiempo convirtió esa aparente debilidad en un sistema sólido de lealtades.
Llegó como opción de consenso; se consolidó como eje del poder iraní durante más de tres décadas. Su formación fue estratégica antes que académica. Entendía el poder como estructura, no como símbolo.
2) Cuál era el poder real de Jameneí
Irán tiene presidente, parlamento y elecciones. Pero el Líder Supremo está por encima de ese esquema.
Jameneí controlaba las Fuerzas Armadas; nombraba al jefe del Poder Judicial, influía decisivamente en el Consejo de Guardianes (que valida candidaturas y leyes) y definía la línea estratégica en política exterior y nuclear.
Bajo su liderazgo, la arquitectura institucional se volvió más vertical y menos permeable. El sistema iraní se consolidó como una democracia electoral supervisada por una autoridad religiosa-política superior.
3) La Guardia Revolucionaria, columna vertebral del régimen
Uno de los legados centrales de Jameneí fue el fortalecimiento de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
La IRGC no es solo una fuerza militar. Es actor de inteligencia; potencia económica (infraestructura, energía, conglomerados) e instrumento de influencia regional.
Con su respaldo, el régimen evolucionó de una teocracia clerical a un sistema clerical-militar. La Guardia se convirtió en garante de estabilidad interna y proyección externa.
4) La doctrina exterior: el “eje de resistencia”
Jameneí consolidó una red de alianzas regionales basada en la disuasión indirecta frente a Estados Unidos e Israel.
Ese entramado incluyó a Hezbollah en el Líbano; milicias chiitas en Irak; apoyo al régimen sirio y vinculación con grupos palestinos. La estrategia fue clara: guerra asimétrica y expansión de influencia sin confrontación directa convencional.
En América Latina, Irán reforzó lazos diplomáticos y comerciales con gobiernos del llamado “bloque bolivariano” (como Venezuela y Bolivia), incluyendo cooperación tecnológica y militar, y exportación de drones.
5) El expediente nuclear
Jameneí autorizó negociaciones cuando fue conveniente, como el Acuerdo Nuclear de 2015. Pero siempre bajo una premisa: no ceder soberanía estratégica. Su doctrina fue mantener capacidad tecnológica, evitar rendición estructural y utilizar el programa nuclear como herramienta geopolítica.
Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines civiles (enriquecimiento de uranio para producción energética). Sin embargo, ese enriquecimiento de uranio y las tensiones con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mantuvieron la sospecha internacional durante años.
6) La economía bajo sanciones y crisis social
Jameneí promovió el concepto de “economía de resistencia”, es decir, sobrevivir bajo presión externa. Durante su gobierno, Irán vivió inflación crónica; moneda debilitada, sanciones severas y economía paralela vinculada al aparato militar.
El costo social de esta agenda fue muy alto, especialmente desde 2022. Las protestas tras la muerte de Mahsa Amini marcaron un punto de inflexión: las mujeres y jóvenes se convirtieron en motor del descontento; comenzó un rechazo abierto al control moral y se produjo un desgaste generacional respecto del discurso revolucionario. Aunque el régimen resistió, la legitimidad social quedó erosionada.
8) La gran incógnita: la sucesión
Jamenei no dejó heredero oficial público. Las discusiones suelen girar en torno a:
• Mojtaba Jameneí (continuidad dura)
• Otros clérigos con aval del establishment
• Un posible consejo de liderazgo En un contexto de debilidad interna marcado por el estancamiento económico y las protestas ciudadanas, el ataque estadounidense y la desaparición del Líder Supremo podría intensificar las tensiones ya presentes dentro de las élites.
Junto a los sectores ideológicos vinculados a la Guardia Revolucionaria, existen corrientes más pragmáticas —incluidos mandos militares y cuadros estatales— que priorizan la estabilidad del Estado sobre la continuidad ideológica.
Sin el liderazgo de Jamenei se abrirá una pugna por la sucesión y podría empujar a parte del aparato a posiciones más aperturistas por mera supervivencia. La transición es delicada porque el sistema está muy personalizado en la figura del Líder Supremo. La estabilidad futura dependerá del equilibrio entre clero y Guardia Revolucionaria.