¿Está autorizado Trump para atacar a Irán? Qué dice la ley y el pulso en el Congreso de EEUU

Demócratas impulsan una resolución de “poderes de guerra” para limitar al presidente. Mientras, la Casa Blanca defiende su facultad de actuar ante una “amenaza inminente”. La Constitución y la War Powers Resolution marcan el perímetro legal.

Por revistaeyn.com / Agencias Tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, el debate en Washington ya no es solo militar sino constitucional: ¿está el presidente Donald Trump autorizado para ordenar una acción armada contra la República Islámica sin el aval del Congreso? ¿Y hasta dónde puede escalar esa decisión hacia un estado de guerra formal? La respuesta depende de un delicado equilibrio entre la Constitución, la legislación federal y la práctica histórica del Poder Ejecutivo. Qué dice la Constitución El artículo I de la Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra. Sin embargo, el artículo II designa al presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Esta dualidad ha generado durante décadas una zona gris: los presidentes han ordenado operaciones militares sin declaración formal de guerra, mientras el Congreso ha intentado mantener control político y presupuestario sobre los conflictos. La War Powers Resolution: el límite legal Tras la Guerra de Vietnam, el Congreso aprobó en 1973 la War Powers Resolution (Ley de Poderes de Guerra), que establece: • El presidente debe notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de fuerzas en hostilidades o situaciones de riesgo inminente. • Si no existe una declaración de guerra ni una autorización específica del Congreso, las fuerzas deben retirarse en un plazo de 60 días, con una posible extensión de 30 días adicionales. La legislación también permite que el Congreso vote una resolución para exigir la terminación de la acción militar si considera que no fue debidamente autorizada. ¿Qué ocurrió en este caso? Según fuentes oficiales citadas por EFE: • El secretario de Estado, Marco Rubio, notificó previamente del ataque a siete de los ocho miembros del llamado Grupo de los Ocho, que incluye a los principales líderes republicanos y demócratas del Congreso. • El Pentágono informó al Comité de Servicios Armados cuando los bombardeos ya estaban en marcha. Esa notificación cumple parcialmente con el requisito de informar, pero no equivale a una autorización legislativa.