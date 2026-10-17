Ocio

Isabel Allende: "La gente tiene mala memoria y hoy se tiende a idealizar a los caudillos"

Allende, que se ha alzado con el 75 Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con 'La hora ante del alba', ha regresado en su nueva novela al "universo de 'La Casa de los espíritus'" con la historia de la nieta de Clara, Alba, que vivirá y sufrirá la dictadura chilena.

Por Agencia EFE La ganadora del Premio Planeta, Isabel Allende, ha tildado de "convulso" el momento que se vive en todo el mundo de "cierta" vuelta a los totalitarismos y ha lamentado la "mala memoria" de aquellos que hoy "tienden a idealizar a los caudillos". Allende, que se ha alzado con el 75 Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con 'La hora ante del alba', ha regresado en su nueva novela al "universo de 'La Casa de los espíritus'" con la historia de la nieta de Clara, Alba, que vivirá y sufrirá la dictadura chilena.

"Yo ahora vivo en EEUU y veo como la gente aplaude a un personaje como Trump (...) Sin embargo, mi situación no es tan grave porque si tuviera que irme en algún momento, como me fui entonces, ya no tengo niños pequeños que poner en riesgo y además tengo muchos más recursos", ha dicho. Allende ha apuntado que ella, a sus 84 años, ha vivido lo suficiente como para saber que "todo cambia" y que los tiempos "son cíclicos" y "las dictaduras vienen y van".

🗣️"Cada historia es una semilla; yo tengo cientos de semillas. De pronto, una de esas semillas germina, brota y empieza a molestarme, entonces sé que ha llegado el momento de escribirla".Isabel Allende, #PremioPlaneta2026 con «La hora antes del alba».¡4/11 en librerías! https://t.co/kitan4Jc73 — Editorial Planeta (@edit_planeta) October 16, 2026

Más allá, preguntada por la prensa sobre qué cree que pensaría Salvador Allende si pudiera ver de algún modo el contexto actual en el mundo, ha dicho que "seguramente estaría contento de saber que no todo lo que sembró se perdió". Ante todo esto, la autora ha defendido que "la literatura cumple un papel muy importante". "Nos recuerda el pasado. Nos une. Nos comunicamos y nos conectamos a través de los libros (...) y la literatura nos da espacio y tiempo para analizar la situación". Allende ha avanzado que Alba, su joven protagonista, sufre torturas y violaciones en su historia, pero ha explicado que la novela también habla de sus ganas de salvar a los demás y de ser cronista de su tiempo convulso.