Nobel de Literatura premia a la canadiense Anne Carson por actualizar la tradición clásica

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La Academia Sueca ha resaltado en su motivación del premio la habilidad de Carson para "actualizar" la tradición literaria clásica y para explorar las posibilidades de la escritura, "un proceso en el que el esbozo literario es de valor especial para ella".

Por Agencia EFE El Nobel de Literatura ha premiado a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". La Academia Sueca ha resaltado en su motivación del premio la habilidad de Carson para "actualizar" la tradición literaria clásica y para explorar las posibilidades de la escritura, "un proceso en el que el esbozo literario es de valor especial para ella".

"Sus colaboraciones con artistas visuales y coreógrafos, así como con directores de ópera y teatro muestran la libertad con la que se relaciona con las expectativas literarias y los sistemas de reglas. Y esto es lo que sustenta la extraordinaria importancia que su trabajo desde la década de 1990 ha tenido para el arte internacional y la escena literaria", resalta la Academia. Carson, decimonovena mujer en recibir este galardón, figuraba desde hace años en las quinielas previas al Nobel, que encabezaban en esta ocasión autores como la china Can Xue, el australiano Gerald Murnane o la mexicana Cristina Rivera Garza. La etimología de las palabras, punto de partida de su obraNacida en Toronto en 1950, Carson publicó a los 31 años su tesis doctoral sobre literaturas clásicas y, en su carrera, ha combinado la poesía con la traducción de autores como Safo, Sófocles y Eurípides, así como la enseñanza en varias universidades. Casi toda su obra se centra en "la intersección entre la obsesión del filólogo con las palabras y el deseo del poeta por nuevos significados", explica la Academia, y ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su producción literaria. Su ensayo "Eros, el dulce-amargo" (1986) sienta las bases de su obra posterior, en la que resalta "Autobiografía de rojo: una novela en verso" (1998), considerada su obra más importante y que se basa en el mito de Gerión. "La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos" (2001) y "Nox" (2010) son otras de las obras destacadas de la ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020 y cuyo último libro publicado es "Norma equivocada" (2024).

"Creo que están todos locos, es una locura"

Tras el anuncio del premio, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, reveló que cuando le dio la noticia a Carson, ésta estaba en Islandia, país en el que reside parcialmente y cuya nacionalidad adquirió en 2022. "Se mostró muy sorprendida. No teníamos mucho tiempo para hablar y lo único que me contó es que se encontraba en ese momento en Islandia, en donde estaba escuchando el viento", dijo Carlberg. "Creo que están todos locos, es una locura", dijo Carson posteriormente a la televisión pública islandesa Rúv al ser preguntada por sus sentimientos respecto a la concesión del premio. Carson no cree que el Nobel sea un reconocimiento a su trabajo y admitió que era un "misterio" para ella.

Preguntada por si el galardón le servirá para tener más lectores, dijo: "Supongo que mi editor espera que sea así. No sé. Sí, lo hará. Pondrán una etiqueta a mis libros y eso ayudará". "La poesía es probablemente más útil que la prosa ahora, porque todo el mundo tiene prisa ahora. Es buena porque es breve, excepto Homero. Homero no es breve", afirmó. El de Carson es el segundo Nobel para la literatura canadiense después del de Alice Munro, premiada en 2013. Aunque Saul Bellow, galardonado en 1976, había nacido en Canadá, era ciudadano estadounidense y vivió la mayor parte de su vida en EE.UU.

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