‘Juego de Tronos’ llegará al cine: ‘La Conquista de Aegon’ ya tiene fecha de estreno

Por revistaeyn.com
El universo de Juego de Tronos dará un nuevo paso en su expansión y, esta vez, lo hará fuera de la televisión. Warner Bros. confirmó que ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’ llegará a las salas de cine el 1 de junio de 2029, en lo que será la primera película basada en el mundo creado por George R.R. Martin.
La producción trasladará a la pantalla grande uno de los episodios fundamentales de la historia de Poniente: la campaña militar emprendida por Aegon I Targaryen para someter a los distintos reinos y establecer la dinastía que dominaría buena parte de ese territorio durante generaciones.
El anuncio representa una nueva etapa para una franquicia que se convirtió en uno de los mayores fenómenos audiovisuales de las últimas décadas. Después de que la serie original de HBO concluyera en 2019, el estudio continuó desarrollando historias ambientadas en el mismo universo. La Casa del Dragón llegó en 2022, mientras que El Caballero de los Siete Reinos amplió recientemente la narrativa con otra época de la historia de Poniente.
Ahora, la apuesta se traslada al cine con una historia ubicada aproximadamente 300 años antes de los acontecimientos de ‘Juego de Tronos’.
El guion estará a cargo de Beau Willimon, creador de House of Cards y uno de los guionistas de Andor. La dirección será responsabilidad del británico Owen Harris, quien ya tiene experiencia dentro de este universo al haber dirigido episodios de El Caballero de los Siete Reinos y participado como productor ejecutivo.
Harris también cuenta entre sus trabajos con Black Mirror, incluida la dirección del episodio San Junipero, por el que obtuvo un premio Emmy, además de proyectos como Mrs. Davis y Brave New World.
Por el momento, Warner Bros. no ha revelado quiénes integrarán el reparto, por lo que todavía no existen actores confirmados para interpretar a los principales personajes de la historia.
La película abordará el proceso mediante el cual Aegon el Conquistador y sus hermanas, Visenya y Rhaenys, emprendieron la unificación de los reinos de Poniente. Los tres Targaryen contaban con dragones —Balerion, Vhagar y Meraxes—, una ventaja militar decisiva durante la campaña.
Seis de los siete reinos fueron sometidos y quedaron bajo una misma corona. Dorne, sin embargo, conservó su independencia y sería incorporado mucho después a los dominios Targaryen.
Tras consolidar su poder, Aegon ordenó fundir las espadas de los enemigos derrotados para crear el Trono de Hierro, símbolo de la nueva monarquía.
Estos acontecimientos aparecen en Fuego y Sangre, obra de Martin dedicada a la historia de la dinastía Targaryen. La nueva película permitirá explorar una época todavía anterior a La Casa del Dragón y mostrará los acontecimientos que dieron origen al reino que décadas después se convertiría en el escenario de Juego de Tronos.
Con información de Diario de México