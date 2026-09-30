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‘Juego de Tronos’ llegará al cine: ‘La Conquista de Aegon’ ya tiene fecha de estreno

La producción trasladará a la pantalla grande uno de los episodios fundamentales de la historia de Poniente: la campaña militar emprendida por Aegon I Targaryen para someter a los distintos reinos y establecer la dinastía que dominaría buena parte de ese territorio durante generaciones.

Por revistaeyn.com El universo de Juego de Tronos dará un nuevo paso en su expansión y, esta vez, lo hará fuera de la televisión. Warner Bros. confirmó que ‘Game of Thrones: Aegon’s Conquest’ llegará a las salas de cine el 1 de junio de 2029, en lo que será la primera película basada en el mundo creado por George R.R. Martin. La producción trasladará a la pantalla grande uno de los episodios fundamentales de la historia de Poniente: la campaña militar emprendida por Aegon I Targaryen para someter a los distintos reinos y establecer la dinastía que dominaría buena parte de ese territorio durante generaciones.

El anuncio representa una nueva etapa para una franquicia que se convirtió en uno de los mayores fenómenos audiovisuales de las últimas décadas. Después de que la serie original de HBO concluyera en 2019, el estudio continuó desarrollando historias ambientadas en el mismo universo. La Casa del Dragón llegó en 2022, mientras que El Caballero de los Siete Reinos amplió recientemente la narrativa con otra época de la historia de Poniente. Ahora, la apuesta se traslada al cine con una historia ubicada aproximadamente 300 años antes de los acontecimientos de ‘Juego de Tronos’. El guion estará a cargo de Beau Willimon, creador de House of Cards y uno de los guionistas de Andor. La dirección será responsabilidad del británico Owen Harris, quien ya tiene experiencia dentro de este universo al haber dirigido episodios de El Caballero de los Siete Reinos y participado como productor ejecutivo. Harris también cuenta entre sus trabajos con Black Mirror, incluida la dirección del episodio San Junipero, por el que obtuvo un premio Emmy, además de proyectos como Mrs. Davis y Brave New World.