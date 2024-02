Juanes, Natalia Lafourcade y Peso Pluma vencen en categorías latinas de los Grammy

La banda sonora de "Barbie", que arrasó en los cines el año pasado, comenzó la tarde con dos premios, uno de ellos para Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, con "What I Was Made For?", que se alzó como la mejor canción escrita para medios visuales.

"Gracias Greta por hacer la película más increíble, más hermosa y más empoderante", dijo Eilish al recibir el premio junto a su hermano.

La reflexiva balada está nominada además para mejor canción del año.