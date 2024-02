Julio Iglesias contará la verdad de su vida en nueva serie de Netflix

El intérprete de éxitos como “Gwendolyne” y “La vida sigue igual” manifestó su entusiasmo por el proyecto, agradeciendo la oportunidad de narrar su vida a través de una plataforma con tanto alcance global.

Esta colaboración entre el gigante streaming e Iglesias, que todavía no cuenta con protagonista y apenas está en etapa de desarrollo, llega con el famoso compositor cruzando la edad de 80 años. En este momento, su legado lo coloca como una figura mundial más que interesante para abordar en una serie ya que ha llevado una vida llena de anécdotas.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida”, señaló el cantante.