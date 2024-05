Lenny Kravitz encabezará el espectáculo de la final de la UEFA Champions League

A Pepsi y la UEFA anunciaron que el músico de rock Lenny Kravitz encabezará el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League, que Pepsi presentará el 1 de junio en el estadio Wembley en Londres.

El artista, ganador de un Grammy y conocido por su dinámica presencia escénica y sus éxitos icónicos, lleva décadas cautivando al público con su singular estilo multigénero y su magnética presencia escénica.

Kravitz, que recientemente recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ha estado concentrado en su esperado próximo álbum, Blue Electric Light, el cual está generando grandes expectaciones entre sus fans y críticos por previo a su lanzamiento el 24 de mayo, justo una semana antes del Kick Off Show que presenta Pepsi antes de la Final de la UEFA Champions League.

Para aumentar aún más el entusiasmo por la actuación, Pepsi lanzará un cortometraje titulado ‘Wembley Is Blue | Lenny Kravitz x UCL Final Kick Off Show by Pepsi’.

En este corto, se escuchan los ecos del himno de la Liga de Campeones de la UEFA mientras Lenny Kravitz camina lentamente por el túnel del estadio de Wembley, brocha en mano, cubriendo las paredes de azul, dirigiéndose a la cancha legendaria del estadio de Wembley.