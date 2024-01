Lionel Messi logra un nuevo premio de FIFA y Aitana gana en la categoría mujeres

Messi, que no acudió a la gala, logró de esta forma su tercer premio The Best, tras los obtenidos en 2019 y 2022, mientras que la española Aitana Bonmatí se llevó el galardón femenino, tras el triunfo con su selección en el Mundial.