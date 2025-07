Panamá: Gobierno y educadores acuerdan reinicio de clases tras paro de más de dos meses

POR EFE

El Gobierno de Panamá y los gremios de educadores acordaron este viernes el reinició de clases a partir del próximo lunes, tras el paro liderado por los docentes del sector público desde el pasado 23 de abril en demanda de la derogación de una ley que reformó la seguridad social.

El primero de los siete puntos del acuerdo, alcanzado con la intermediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asambla Nacional (AN, Parlamento), establece el retorno de los docentes a los puestos de trabajo y el reinicio "ininterrumpido" de la atención presencial de los estudiantes el lunes 14 de julio, "a partir del inicio de la jornada matutina".

El documento consigna además que "no habrá pagos de salarios por días no trabajados" y que los procesos iniciados sobre el tema se tramitarán de acuerdo con la ley, respetando el debido proceso y el cumplimiento de lo que resuelvan sobre el particular los tribunales de justicia.