Mbappé se acerca a Raphinha en la tabla de goleadores

Por Agencia EFE

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y autor de un doblete en la victoria por 4-1 contra el Sevilla, se acercó a tres goles del liderato de la tabla de anotadores de Raphinha, atacante del Barcelona.

Raphinha, que reapareció ante el Betis tras superar una lesión, suma doce aciertos por los nueve que lleva Mbappé, que volvió a batir la portería contraria en el campeonato tras dos encuentros sin hacerlo.

También anotó un gol Lamine Yamal, en el triunfo por 2-5 del Barcelona contra el Betis.