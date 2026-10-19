Mbappé se acerca a Raphinha en la tabla de goleadores

Por Agencia EFE
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y autor de un doblete en la victoria por 4-1 contra el Sevilla, se acercó a tres goles del liderato de la tabla de anotadores de Raphinha, atacante del Barcelona.
Raphinha, que reapareció ante el Betis tras superar una lesión, suma doce aciertos por los nueve que lleva Mbappé, que volvió a batir la portería contraria en el campeonato tras dos encuentros sin hacerlo.
También anotó un gol Lamine Yamal, en el triunfo por 2-5 del Barcelona contra el Betis.
El extremo internacional español ha logrado ocho dianas, una más que Ante Budimir, autor de uno de los tantos con los que Osasuna reencontró el triunfo ante el Racing de Santander.
La jornada, además, supuso el quinto gol en esta temporada liguera de Álex Baena con el Atlético de Madrid, que se impuso por 0-1 al Espanyol con un remate suyo desde el borde del área, y el reestreno de Mikel Oyarzabal, que marcó por primera vez en este curso con un doblete con la Real Sociedad ante el Málaga.
-- Clasificación tras la novena jornada:
Con 12 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).
Con 9 goles: Kylian Mbappé (FRA) (2p) (Real Madrid)
Con 8 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).
Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Yassir Zabiri (MAR) (Racing); Sergio Camello (Rayo Vallecano).
Con 6 goles: Roberto Fernández (Espanyol).