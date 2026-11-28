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Guatemala y México acuerdan reforzar la seguridad y la cooperación migratoria

El mecanismo de seguridad tendrá una estructura renovada para fortalecer la coordinación bilateral y el intercambio de información, con respeto a la soberanía de ambos países.

Por Agencia EFE México y Guatemala acordaron celebrar próximamente una primera sesión técnica de su renovado Grupo de Alto Nivel de Seguridad y avanzar en mecanismos para acompañar el retorno de migrantes y facilitar la búsqueda de personas desaparecidas, informó el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Los compromisos forman parte de los resultados de la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-Guatemala, que Velasco encabezó junto a su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, en la sede de la Cancillería mexicana.

Velasco explicó que el mecanismo de seguridad tendrá una estructura renovada para fortalecer la coordinación bilateral y el intercambio de información, con respeto a la soberanía de ambos países. En materia de movilidad humana, señaló que uno de los mecanismos acompañará los procesos de retorno y otro facilitará la búsqueda de migrantes desaparecidos. “Queremos que nuestra frontera sea conocida por lo que construye y no por lo que divide. Por ella deben pasar trenes, energía, cooperación y oportunidades, nunca la desconfianza ni la violencia”, expresó. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó, además, que Velasco manifestó el interés de México en priorizar las oportunidades de cooperación energética e interconexión ferroviaria con Guatemala.