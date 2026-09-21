Raphinha entra en el territorio goleador de Messi y Cristiano

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El brasileño, volvió a ser el gran protagonista del Barcelona y se quedó a un paso de los trece tantos que consiguió Cristiano durante las siete primeras jornadas de aquella Liga.

Por Agencia EFE Raphinha, atacante del Barcelona, mantuvo su fulgurante inicio de temporada con un triplete frente al Sevilla que elevó su cuenta hasta los doce goles en siete jornadas, los mismos que firmó Lionel Messi en el arranque de la campaña 2011-12 y sólo uno menos que el récord establecido por Cristiano Ronaldo en la 2014-15. El brasileño, volvió a ser el gran protagonista del Barcelona y se quedó a un paso de los trece tantos que consiguió Cristiano durante las siete primeras jornadas de aquella Liga. Un ritmo casi inédito al que Raphinha intentará dar continuidad después del parón internacional.

Por detrás, Sergio Camello alcanzó los siete goles gracias al tanto que rescató un punto para el Rayo Vallecano frente a Osasuna. El delantero rayista se instaló en el segundo escalón de la tabla, a la altura de Kylian Mbappé, que se quedó seco en la derrota del Real Madrid ante el Atlético. Precisamente en El Sadar, Ante Budimir celebró una cifra redonda con una acción a la altura de la efeméride. El delantero croata marcó de 'semi-chilena' su gol número 100 en Primera División y llegó a los cinco esta temporada antes de que Camello estableciera el definitivo empate. También alcanzó los cinco Fer Niño, autor de un doblete en la victoria del Elche sobre el Espanyol. Jonathan David, que marcó uno de los tantos del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid, sumó su tercera diana del curso.