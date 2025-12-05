Mundial 2026: estos son los grupos

Por revistaeyn.com
La FIFA celebró este viernes 5 de diciembre de 2025 en Washington el sorteo del Mundial 2026, que empezará el 11 de junio en Ciudad de México y terminará el 19 de julio en Nueva York.
Este será un mundial con un récord de 48 selecciones participantes.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró en el acto, que el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será el mayor evento "que la humanidad ha visto y verá".
"Será el mayor Mundial de la historia. Mucho más que un simple evento deportivo. Será, sencillamente, el mayor acontecimiento que la humanidad ha visto y verá", aseguró Infantino durante la ceremonia del sorteo celebrado en Washington.
También estuvieron los jefes de Gobierno de los tres países organizadores del Mundial, el estadounidense Donald Trump, la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney.
LOS EQUIPOS PARA EL MUNDIAL 2026
Más allá de lo que pudo pasar en la ceremonia, todos buscaron conocer el equipo donde quedaba su selección favorita y contra quiénes va. ¿Hay algún grupo de la muerte?
Estas son las fichas de los equipos y su grupo. Aún faltan por definirse algunas de repechaje:
Grupo A
MÉXICO/Ránking FIFA: 15.
Participaciones mundialistas: 17 (1930, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1978, 1986, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Copa Confederaciones (1/1999), Copa de Naciones de la Concacaf (3/1965, 1971 y 1977), Copa de Oro (10/1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025), Liga de Naciones de la Concacaf (1/2025), Copa de Naciones Norteamericana (1/1991).
SUDÁFRICA/Ránking FIFA: 55.
Participaciones mundialistas: 3 (1998, 2002 y 2010).
Títulos: Copa África Naciones: 1 (1996), Copa Naciones Afroasiáticas: 1 (1997). Copa COSAFA (Consejo de Asociaciones de Fútbol de Africa del Sur): 5 (2002, 2007, 2008, 2016 y 2021)
COREA DEL SUR/Ránking FIFA: 22.
Participaciones mundialistas: 11 (1954, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Copa Asiática (2/ 1956, 1960), Campeonato de Asia Oriental (5/ 2003, 2008, 2015, 2017, 2019).
Grupo B
CANADÁ/Ránking FIFA: 27.
Participaciones mundialistas: 2 (1986, 2022).
Títulos: Copa Concacaf/Copa Oro (2/ 1985 y 2000), Copa de Naciones Norteamericana (1/ 1990).
CATAR/Ránking FIFA: 52.
Participaciones mundialistas: 1.
Títulos: Copa Asia: 2 (2019 y 2023); Campeonato de la WAFF (Federación Fútbol Oeste de Asia): 1 ((2014); Copa de Naciones del Golfo: 3 (1992, 2004, 2014).
SUIZA/Ránking FIFA: 17.
Participaciones mundialistas: 12 (1934, 1938, 1950, 1954, 1962, 1966, 1994, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Grupo C
BRASIL/Ránking FIFA: 5
Participaciones mundialistas: 22 (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 1014, 1018, 2022)
Títulos: Mundial (5/ 1958, 1962, 1970, 1994, 2002), Copa Confederaciones (4/ 1997, 2005, 2009, 2013), Copa América (9/ 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019)
MARRUECOS/Ránking FIFA: 11.
Participaciones mundialistas: 6 (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022).
Títulos: Copa de África de Naciones (1/ 1976), Campeonato Africano (3/ 2018, 2021, 2025), Copa Árabe (1/ 2012).
HAITÍ/Ránking FIFA: 84.
Participaciones mundialistas: 1 (1974).
Títulos: Copa de Oro de la Concacaf (1/ 1973).
ESCOCIA/Ránking FIFA: 36.
Participaciones mundialistas: 8 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998).
Títulos: British Home Championship (41): Sin compartir (24): 1884, 1885, 1887, 1889, 1894, 1896, 1897, 1900, 1902, 1910, 1921, 1922, 1923, 1925, 1926, 1929, 1936, 1949, 1951, 1962, 1963, 1967, 1976 y 1977. Compartido (17): 1886, 1890, 1903, 1906, 1908, 1912, 1927, 1931, 1935, 1939, 1953, 1956, 1960, 1964, 1970, 1972 y 1974.
Grupo D
EEUU/Ránking FIFA: 14.
Participaciones mundialistas: 10 (1934, 1950, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022).
Títulos: Copa Oro (7/ 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021), Liga de Naciones de la Concacaf (3/2020, 2023, 2024).
PARAGUAY/Ránking FIFA: 39.
Participaciones mundialistas: 8 (1930, 1950, 1958, 1986, 1998, 2002, 2006 y 2010).
AUSTRALIA/Ránking FIFA: 26.
Participaciones mundialistas: 6 (1974, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Copa Naciones Oceanía (4/ 1980, 1996, 2000, 2004), Copa Asiática (1/ 2015).
Grupo E
ALEMANIA/Ránking FIFA: 9.
Participaciones mundialistas: 20 (1934, 1938, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Mundial (4/ 1954, 1974, 1990, 2014), Eurocopa (3/1972, 1980, 1996), Copa Confederaciones (1/ 2017).
CURAZAO/Ránking FIFA: 82.
Participaciones mundialistas: 0.
COSTA DE MARFIL/Ránking FIFA: 42.
Participaciones mundialistas: 3 (2006, 2010 y 2014).
Títulos: Copa Africana Naciones (3): 1992, 2015 y 2023).
ECUADOR/Ránking FIFA: 23.
Participaciones mundialistas: 4 (2002, 2006, 2014, 2022)
Mejor resultado: 12º en Alemania 2006.
Grupo F
PAÍSES BAJOS/Ránking FIFA: 7.
Participaciones mundialistas: 11 (1934, 1938, 1974, 1978, 1990, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2022).
Títulos: Eurocopa (1/ 1988).
JAPÓN/Ránking FIFA: 18.
Participaciones mundialistas: 7 (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Copa Asiática (4/ 1992, 2000, 2004, 2011), Campeonato de Asia Oriental (2/ 2013, 2022).
TÚNEZ/Ránking FIFA: 40.
Participaciones mundialistas: 6.
Títulos: Copa Africana de Naciones: 1 (2011), Campeonato Africano de Naciones: 1 82011), Copa Arabe Naciones: 1 (1963).
Grupo G
BÉLGICA/Ránking FIFA: 8.
Participaciones mundialistas: 14 (1930, 1934, 1938, 1954, 1970, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2014, 2018, 2022).
EGIPTO/Ránking FIFA: 34
Participaciones mundialistas: 3 (1934, 1990, 2018).
Títulos: Copa Africana de Naciones: 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). Copa de Naciones Árabe: 1 (1992).
IRÁN/Ránking FIFA: 20.
Participaciones mundialistas: 6 (1978, 1998, 2006, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Copa Asiática (3/ 1968, 1972, 1976).
NUEVA ZELANDA/Ránking FIFA: 86
Participaciones mundialistas: 2 (1982, 2010).
Títulos: Copa de las Naciones de la OFC: (6/ 1973, 1998, 2002, 2008, 2016, 2024).
Grupo H
ESPAÑA/Ránking FIFA: 1.
Participaciones mundialistas: 16 (1934, 1950, 1962, 1966, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Mundial (1/ 1990), Eurocopa (4/ 1964, 2008, 2012, 2024), Liga de Naciones (1/ 2023).
CABO VERDE/Ránking FIFA: 68.
Participaciones mundialistas: 0.
ARABIA SAUDÍ/Ránking FIFA: 58.
Participaciones mundialistas: 6 (1994, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022).
Títulos: Copa Asia: 3 (1984, 1988 y 1996). Copa de Naciones del Golfo: 3 (1994, 2002, 2003); Copa de Naciones Árabe: 2 (1998, 2002).
URUGUAY/Ránking FIFA: 16.
Participaciones mundialistas: 14 (1930, 1950, 1954, 1962, 1966, 1970, 1974, 1986, 1990, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Mundial (2/ 1930, 1950), Copa América (15/ 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011).
Grupo I
FRANCIA /Ránking FIFA: 3.
Participaciones mundialistas: 16 (1930, 1934, 1938, 1954, 1958, 1966, 1978, 1982, 1986, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Mundial (2/ 1998 y 2018), Eurocopa (2/ 1984 y 2000), Copa Confederaciones (2/ 2001, 2003), Liga de Naciones (1/ 2021), Copa de Campeones Conmebol-UEFA (1/ 1985).
SENEGAL/Ránking FIFA: 19.
Participaciones mundialistas: 3 (2002, 2018, 2022).
Títulos: Copa de África (1/ 2021), Campeonato Africano (1/ 2023).
NORUEGA/Ránking FIFA: 29.
Participaciones mundialistas: 3 (1938, 1994, 1998).
Grupo J
ARGENTINA /Ránking FIFA: 2.
Participaciones mundialistas: 18 (1930, 1934, 1958, 1962, 1966, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Mundial (3/ 1978, 1986 y 2022), Copa América (16/ 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024), Copa Confederaciones (1/ 1992), Copa Campeones Conmebol-UEFA (2/ 1993, 2022).
ARGELIA /Ránking FIFA: 35.
Participaciones mundialistas: 4 (1982, 1986, 2010 y 2014).
Títulos: Juegos Mediterráneos: 1 (1975), Juegos Panafricanos: 1 (1978).
AUSTRIA/Ránking FIFA: 24.
Participaciones mundialistas: 7 (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998).
JORDANIA /Ránking FIFA: 66.
Participaciones mundialistas: 0.
Grupo K
PORTUGAL / Ránking FIFA: 6.
Participaciones mundialistas: 8 (1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Eurocopa (1/ 2016), Liga de Naciones (2/ 2019, 2025).
UZBEKISTÁN / Ránking FIFA: 50.
Participaciones mundialistas: 0.
Títulos: Copa De Naciones de Asia Central (CAFA): 1 (2025); Juegos Asiáticos: 1 (1994).
COLOMBIA/Ránking FIFA: 13.
Participaciones mundialistas: 6 (1962, 1990, 1994, 1998, 2014, 2018).
Títulos: Copa América (1/ 2001).
Grupo L
INGLATERRA / Ránking FIFA: 4.
Participaciones mundialistas: 16 (1950, 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022).
Títulos: Mundial (1/ 1966).
CROACIA / Ránking FIFA: 10.
Participaciones mundialistas: 6 (1998, 2002, 2006, 2014, 2018, 2022).
GHANA
Ránking FIFA: 72.
Participaciones mundialistas: 4 (2006, 2010, 2014, 2022)
Títulos: Copa Africana de Naciones: (4/ 1963, 1965, 1978, 1982).
PANAMÁ /Ránking FIFA: 30.
Participaciones mundialistas: 1 (2018).
Mejor resultado: Fase de grupos Rusia 2018.
Títulos: Campeonato Centroamericano y del Caribe (CCCF) (1) y Copa Centroamericana (1).