Nicaragüense Luis Enrique dice que "la salsa sigue más viva que nunca"

"La salsa no ha muerto, ni va a morir nunca, la salsa es cultura y no puedes matar la cultura. ¡Eso es imposible!", afirmó el artista de 62 años, nacido en Somoto, Nicaragua.

El tema, escrito por Jorge Luis Piloto y Jorge Villamizar, del grupo Bacilos, nació como cualquier otra canción que se quedó ahí, "como muchas canciones que se quedan en el camino sin que nadie sepa de ellas o nadie las grabe".

Porque antes de llegar a sus manos, "Jorgito (Villamizar) presentó la canción para un disco de él, y no fue aceptada".

"Yo le insistí tanto a Jorge Luis Piloto que me enviara una canción más de autor, de esas canciones que se estaban escribiendo en ese momento, pues él me envió 'Yo no sé mañana' y bendito sea Dios que me la envió, porque es una canción que marcó un antes y un después para mi carrera", relató.

Luis Enrique admitió que con 'Yo no sé mañana' "una generación nueva me conoció, y una generación que ya venía conmigo aplaudió el hecho de que estaba de vuelta de esta manera".

"‘Yo no sé mañana’ fue un éxito mundial, casi que de inmediato, y nosotros no estábamos preparados para eso", confesó el interprete de éxitos como "San Juan Sin Ti, "Tú No Le Amas Le Temes" y "Así es la Vida", entre otros.