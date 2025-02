María Laura, panameña que comparte el Grammy 'Best Tropical Latin Album' con Tony Succar

"No se qué vio Tony en mí... Me gradúo y me fui a Miami (Estados Unidos), luego estuve entre dos ofertas, la primera en una compañía de género urbano, pero vi el post del trabajo de Tony y dije 'espérate'... yo soy salsera y fan de Tony... apliqué no me respondían y antes de ingresar a la otra oferta, me llamó Tony y pues...", así es como describe María Laura, cómo fue el trabajar al lado de Tony.

Su pasión por la música inició porque “Mi mamá trabajaba en un lugar que tenía un estudio de grabación. Cuando yo era niña, me metía al estudio, veía todos esos controles y me parecía algo muy interesante. También me apasionan mucho los instrumentos y el audio. Poco a poco, comencé a interesarme más en esa parte de la música”, contó a La Estrella de Panamá.

La cantante Mimy Succar y su hijo (Tony) le dedicaron este premio al Perú. Se mostraron muy emocionados porque -según dijo Tony- estaban nominados junto con leyendas de la música.