Presentan "De Cero a fan", la miniserie original de la CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL lanzó “De Cero a Fan”, la miniserie original de la CONMEBOL Libertadores que retrata cómo personas alejadas del fútbol comienzan a vincularse emocionalmente con el torneo al vivirlo desde adentro.
La iniciativa contó con el desarrollo del naming y la identidad visual a cargo de Findasense, la agencia creativa 360 experta en Brand Experience.
La serie propone un recorrido de descubrimiento en el que los llamados “neo fans” se aproximan por primera vez al universo de la CONMEBOL Libertadores, poniendo en valor la experiencia, la emoción y el sentido de pertenencia que despierta uno de los torneos más emblemáticos del fútbol sudamericano.
Desde el naming y la identidad visual, Findasense trabajó una propuesta que reflejara cercanía y simplicidad, invitando a nuevas audiencias a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol continental. El desarrollo visual acompaña este proceso de iniciación y refuerza una narrativa que conecta curiosidad, emoción y vivencia.
“Desde Findasense acompañamos este proyecto desde el desarrollo del naming y la identidad visual, con el objetivo de contribuir en construir una narrativa clara y accesible que reflejara un fenómeno real: cómo el contacto directo con la CONMEBOL Libertadores puede transformar una primera aproximación en un vínculo emocional más profundo. El foco estuvo puesto en dar forma a una identidad que acompañe ese recorrido y lo haga reconocible desde el primer encuentro”, comenta Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas.
Protagonizada por Luli González, reconocida creadora de contenido argentina, y Lucas Cunha, comediante brasileño, cada episodio sigue a un hincha apasionado que guía a un “no hincha” a vivir la CONMEBOL Libertadores desde las tribunas y espacios inéditos del torneo. Entre risas, sorpresas y emociones, los protagonistas descubren cómo la curiosidad se transforma en devoción, mostrando un relato auténtico y sin guión que revela la pasión del torneo incluso donde las cámaras no siempre llegan.
A lo largo de la miniserie, los “no hinchas” son acompañados por figuras que representan la diversidad y pasión de cada hinchada, incluyendo a Grego Rossello, Fran Gómez, Cachete Sierra, Stefano De Gregorio, Paparazzo Rubro Negro, Daniel Braune, Gabriela Martins y Felipe Donati, entre otros. Con episodios breves de 8 a 10 minutos, filmados durante partidos de octavos y cuartos de final del torneo 2025, la serie ofrece una experiencia auténtica, divertida y emocionante que invita a redescubrir la pasión por el fútbol más allá del campo de juego.
DE CERO A FAN está disponible en español y portugués (“Do Zero ao Fã” en Brasil) y se lanzó el 22 de octubre en la cuenta de TikTok de CONMEBOL Libertadores. La primera temporada contará con 8 episodios que se estrenarán entre 2025 y 2026, con posibilidad de extenderse durante el año. Cada episodio refleja cómo la experiencia en vivo puede cambiar la percepción de quienes se acercan por primera vez al fútbol, generando conexiones que van más allá del resultado del partido. Todas las novedades y trailers de cada episodio se publicarán en los perfiles oficiales de Instagram: @libertadores y @libertadoresbr.