Presentan "De Cero a fan", la miniserie original de la CONMEBOL Libertadores

Por revistaeyn.com

CONMEBOL lanzó “De Cero a Fan”, la miniserie original de la CONMEBOL Libertadores que retrata cómo personas alejadas del fútbol comienzan a vincularse emocionalmente con el torneo al vivirlo desde adentro.

La iniciativa contó con el desarrollo del naming y la identidad visual a cargo de Findasense, la agencia creativa 360 experta en Brand Experience.

La serie propone un recorrido de descubrimiento en el que los llamados “neo fans” se aproximan por primera vez al universo de la CONMEBOL Libertadores, poniendo en valor la experiencia, la emoción y el sentido de pertenencia que despierta uno de los torneos más emblemáticos del fútbol sudamericano.

Desde el naming y la identidad visual, Findasense trabajó una propuesta que reflejara cercanía y simplicidad, invitando a nuevas audiencias a dar sus primeros pasos en el mundo del fútbol continental. El desarrollo visual acompaña este proceso de iniciación y refuerza una narrativa que conecta curiosidad, emoción y vivencia.

“Desde Findasense acompañamos este proyecto desde el desarrollo del naming y la identidad visual, con el objetivo de contribuir en construir una narrativa clara y accesible que reflejara un fenómeno real: cómo el contacto directo con la CONMEBOL Libertadores puede transformar una primera aproximación en un vínculo emocional más profundo. El foco estuvo puesto en dar forma a una identidad que acompañe ese recorrido y lo haga reconocible desde el primer encuentro”, comenta Esteban Pineda, CEO de Findasense Américas.